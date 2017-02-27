freeze написав:Інші ймовірні кандидати: Богдан Данилишин, голова Ради НБУ, Олена Щербакова, член Ради НБУ, екс-замголови банку «Фінанси і Кредит»
Нормальный такой конфликт интересов. Сначала Рада НБУ длительно гнобит Правление НБУ. А когда предправления плюнул на этот цирк и решил-таки уйти -- срочно перепрыгивать в кресло предправления прямиком из рады?
Moneta написав:Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав проект постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України. Про це перший заступник голови комітету Ярослав Железняк (фракція "Голос") повідомив у Facebook.
В пакеті звільняв би Якова і призначав нового Голову НБУ. На нового може голосів не вистачити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
goldfinger написав:Никто не спорит что он растет, вопрос был а что вы предлагаете взамен той стратегии, которая была у правительства? Что делать со старыми долгами, если не покрывать их за счет новых долгов по меньшим ставкам?/// Признать невозможность выплаты,пойти на переговоры о реструктуризации и...жить по средствам.Чем раньше,тем лучше.
Т.е. кидануть всех вкладчиков? Тогда нам денег больше никто и никогда не даст. И на каком основании? Что По и Го решили заработать, поэтому вы должны страдать и быть кинуты? После такого кидка экономика просто завалиться. Еще идеи есть что делать с долгом отличное от того, что сейчас делают?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
zРадио написав:24.05.2012Основатель финансовой пирамиды МММ-2011 Сергей Мавроди объявил о резком снижении «доходности» по вкладам участников системы.https://redpost.com.ua/1000981/zhizn/ob ... 08656.html
16.06.2012Мавроди признал, что пирамида МММ-2011 рухнула, денег на всех не хватитhttps://dumskaya.net/news/mavrodi-prizn ... -d-019968/
28 мая я вывел деньги с вложенных 500 уе за пару месяцев до 980 уе.ещё через пару дней вывод прекратился.
goldfinger написав:Никто не спорит что он растет, вопрос был а что вы предлагаете взамен той стратегии, которая была у правительства? Что делать со старыми долгами, если не покрывать их за счет новых долгов по меньшим ставкам?/// Признать невозможность выплаты,пойти на переговоры о реструктуризации и...жить по средствам.Чем раньше,тем лучше.
Т.е. кидануть всех вкладчиков? Тогда нам денег больше никто и никогда не даст. И на каком основании? Что По и Го решили заработать, поэтому вы должны страдать и быть кинуты? После такого кидка экономика просто завалиться. Еще идеи есть что делать с долгом отличное от того, что сейчас делают?
уже писали
goldfinger написав:Признать невозможность выплаты,пойти на переговоры о реструктуризации и...жить по средствам.Чем раньше,тем лучше.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.