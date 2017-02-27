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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5797579857995800

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.4 5 89
Прогнозую зростання курсу долара
80%
71
Прогнозую падіння курсу долара
1%
1
Ніяких змін не очікую
19%
17
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 17:57

  freeze написав:Інші ймовірні кандидати:
Богдан Данилишин, голова Ради НБУ,
Олена Щербакова, член Ради НБУ, екс-замголови банку «Фінанси і Кредит»


Нормальный такой конфликт интересов. Сначала Рада НБУ длительно гнобит Правление НБУ. А когда предправления плюнул на этот цирк и решил-таки уйти -- срочно перепрыгивать в кресло предправления прямиком из рады? :|
Вадюшка
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:15

  Moneta написав:Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав проект постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України. Про це перший заступник голови комітету Ярослав Железняк (фракція "Голос") повідомив у Facebook.

В пакеті звільняв би Якова і призначав нового Голову НБУ.
На нового може голосів не вистачити.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:16

  goldfinger написав:Никто не спорит что он растет, вопрос был а что вы предлагаете взамен той стратегии, которая была у правительства? Что делать со старыми долгами, если не покрывать их за счет новых долгов по меньшим ставкам?///
Признать невозможность выплаты,пойти на переговоры о реструктуризации и...жить по средствам.Чем раньше,тем лучше.

Т.е. кидануть всех вкладчиков? Тогда нам денег больше никто и никогда не даст. И на каком основании? Что По и Го решили заработать, поэтому вы должны страдать и быть кинуты? После такого кидка экономика просто завалиться. Еще идеи есть что делать с долгом отличное от того, что сейчас делают?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:24.05.2012Основатель финансовой пирамиды МММ-2011 Сергей Мавроди объявил о резком снижении «доходности» по вкладам участников системы.https://redpost.com.ua/1000981/zhizn/ob ... 08656.html

16.06.2012Мавроди признал, что пирамида МММ-2011 рухнула, денег на всех не хватитhttps://dumskaya.net/news/mavrodi-prizn ... -d-019968/


28 мая я вывел деньги с вложенных 500 уе за пару месяцев до 980 уе.ещё через пару дней вывод прекратился.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:20

  Alex2006 написав:
  goldfinger написав:Никто не спорит что он растет, вопрос был а что вы предлагаете взамен той стратегии, которая была у правительства? Что делать со старыми долгами, если не покрывать их за счет новых долгов по меньшим ставкам?///
Признать невозможность выплаты,пойти на переговоры о реструктуризации и...жить по средствам.Чем раньше,тем лучше.

Т.е. кидануть всех вкладчиков? Тогда нам денег больше никто и никогда не даст. И на каком основании? Что По и Го решили заработать, поэтому вы должны страдать и быть кинуты? После такого кидка экономика просто завалиться. Еще идеи есть что делать с долгом отличное от того, что сейчас делают?

уже писали
  goldfinger написав:Признать невозможность выплаты,пойти на переговоры о реструктуризации и...жить по средствам.Чем раньше,тем лучше.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:21

      Кучинелли написав:28 мая я вывел деньги с вложенных 500 уе за пару месяцев до 980 уе.ещё через пару дней вывод прекратился.

    смысл писать то, что никто и никогда не проверит?
    бахвальство ради бахвальства?
    Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
    Yuri_T
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      #<1 ... 5797579857995800
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