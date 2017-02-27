Додано: Чет 02 лип, 2020 18:16

goldfinger написав: Никто не спорит что он растет, вопрос был а что вы предлагаете взамен той стратегии, которая была у правительства? Что делать со старыми долгами, если не покрывать их за счет новых долгов по меньшим ставкам?///

Признать невозможность выплаты,пойти на переговоры о реструктуризации и...жить по средствам.Чем раньше,тем лучше. Никто не спорит что он растет, вопрос был а что вы предлагаете взамен той стратегии, которая была у правительства? Что делать со старыми долгами, если не покрывать их за счет новых долгов по меньшим ставкам?///Признать невозможность выплаты,пойти на переговоры о реструктуризации и...жить по средствам.Чем раньше,тем лучше.

Т.е. кидануть всех вкладчиков? Тогда нам денег больше никто и никогда не даст. И на каком основании? Что По и Го решили заработать, поэтому вы должны страдать и быть кинуты? После такого кидка экономика просто завалиться. Еще идеи есть что делать с долгом отличное от того, что сейчас делают? Т.е. кидануть всех вкладчиков? Тогда нам денег больше никто и никогда не даст. И на каком основании? Что По и Го решили заработать, поэтому вы должны страдать и быть кинуты? После такого кидка экономика просто завалиться. Еще идеи есть что делать с долгом отличное от того, что сейчас делают?