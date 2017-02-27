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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5798579958005801>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.4 5 94
Прогнозую зростання курсу долара
78%
73
Прогнозую падіння курсу долара
1%
1
Ніяких змін не очікую
21%
20
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 17:52

  goldfinger написав:
  Alex2006 написав:Нет, не ответили. Государство вернет долги из будущих бюджетов. Ставки привлечения новых долгов все меньше. Вы не ответили что вы предлагаете делать со старыми долгами? Напечатать денег? Дефолт? Что? Жду ответ.

Если вы занимаете больше с более низким %,то долг растет.Даже при равных суммах,например,вы занимали в прошлом году миллион под 18%,а сейчас миллион под 10%,то долг все равно растет.Вам придется заплатить и 18 и 10.Непонятно?

не так страшний борг, як його облслуговування,
я би наприклад не проти взяти пару лям доларів США під 1% річних років на 30
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 17:57

  freeze написав:Інші ймовірні кандидати:
Богдан Данилишин, голова Ради НБУ,
Олена Щербакова, член Ради НБУ, екс-замголови банку «Фінанси і Кредит»


Нормальный такой конфликт интересов. Сначала Рада НБУ длительно гнобит Правление НБУ. А когда предправления плюнул на этот цирк и решил-таки уйти -- срочно перепрыгивать в кресло предправления прямиком из рады? :|
Вадюшка
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:15

  Moneta написав:Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав проект постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України. Про це перший заступник голови комітету Ярослав Железняк (фракція "Голос") повідомив у Facebook.

В пакеті звільняв би Якова і призначав нового Голову НБУ.
На нового може голосів не вистачити.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:16

  goldfinger написав:Никто не спорит что он растет, вопрос был а что вы предлагаете взамен той стратегии, которая была у правительства? Что делать со старыми долгами, если не покрывать их за счет новых долгов по меньшим ставкам?///
Признать невозможность выплаты,пойти на переговоры о реструктуризации и...жить по средствам.Чем раньше,тем лучше.

Т.е. кидануть всех вкладчиков? Тогда нам денег больше никто и никогда не даст. И на каком основании? Что По и Го решили заработать, поэтому вы должны страдать и быть кинуты? После такого кидка экономика просто завалиться. Еще идеи есть что делать с долгом отличное от того, что сейчас делают?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:24.05.2012Основатель финансовой пирамиды МММ-2011 Сергей Мавроди объявил о резком снижении «доходности» по вкладам участников системы.https://redpost.com.ua/1000981/zhizn/ob ... 08656.html

16.06.2012Мавроди признал, что пирамида МММ-2011 рухнула, денег на всех не хватитhttps://dumskaya.net/news/mavrodi-prizn ... -d-019968/


28 мая я вывел деньги с вложенных 500 уе за пару месяцев до 980 уе.ещё через пару дней вывод прекратился.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:20

  Alex2006 написав:
  goldfinger написав:Никто не спорит что он растет, вопрос был а что вы предлагаете взамен той стратегии, которая была у правительства? Что делать со старыми долгами, если не покрывать их за счет новых долгов по меньшим ставкам?///
Признать невозможность выплаты,пойти на переговоры о реструктуризации и...жить по средствам.Чем раньше,тем лучше.

Т.е. кидануть всех вкладчиков? Тогда нам денег больше никто и никогда не даст. И на каком основании? Что По и Го решили заработать, поэтому вы должны страдать и быть кинуты? После такого кидка экономика просто завалиться. Еще идеи есть что делать с долгом отличное от того, что сейчас делают?

уже писали
  goldfinger написав:Признать невозможность выплаты,пойти на переговоры о реструктуризации и...жить по средствам.Чем раньше,тем лучше.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:34

      Alex2006 написав:
      goldfinger написав:Никто не спорит что он растет, вопрос был а что вы предлагаете взамен той стратегии, которая была у правительства? Что делать со старыми долгами, если не покрывать их за счет новых долгов по меньшим ставкам?///
    Признать невозможность выплаты,пойти на переговоры о реструктуризации и...жить по средствам.Чем раньше,тем лучше.

    Т.е. кидануть всех вкладчиков? Тогда нам денег больше никто и никогда не даст. И на каком основании? Что По и Го решили заработать, поэтому вы должны страдать и быть кинуты? После такого кидка экономика просто завалиться. Еще идеи есть что делать с долгом отличное от того, что сейчас делают?

    А кто такие"нам"?Те,что все это наворочали?
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    Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:41

      Alex2006 написав:Т.е. кидануть всех вкладчиков? Тогда нам денег больше никто и никогда не даст.


    каких вкладчиков? Наших олигархов, заводящих деньги из офшоров под видом инвесторов? :lol:

    И кому "нам"? Опять олигархам? :lol:
    Амвросий
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    Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:55

    Незалежність Національного банку України є загальною умовою Євросоюзу для надання 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги Україні.

    Про це у четвер, 2 липня, заявив речник Єврокомісії у відповідь на запит кореспондента DW, пише "Європейська правда".

    "Переговори про конкретні політичні заходи в рамках програми макрофінансової допомоги для України тривають. У проєкті меморандуму про взаєморозуміння, який зараз погоджують, міститься загальна вимога відданості української влади незалежності центрального банку", - заявили у Єврокомісії.

    У Брюсселі нагадали, що дотримання незалежності регулятора є вимогою всіх програм МВФ.

    Євросоюз виділяє макрофінансову допомогу лише тим країнам, які мають чинну програму з Міжнародним валютним фондом, нагадує видання.

    "Єврокомісія чекатиме на результати оцінки ситуації з боку МВФ", - додав речник.
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    Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:57

      Вадюшка написав:
      freeze написав:Інші ймовірні кандидати:
    Богдан Данилишин, голова Ради НБУ,
    Олена Щербакова, член Ради НБУ, екс-замголови банку «Фінанси і Кредит»


    Нормальный такой конфликт интересов. Сначала Рада НБУ длительно гнобит Правление НБУ. А когда предправления плюнул на этот цирк и решил-таки уйти -- срочно перепрыгивать в кресло предправления прямиком из рады? :|


    Личность уже не будет иметь никакого значения.
    Всем ясно, что жидок поставит "своего на 100%".
    Он считает это своим достоинством и даже хвалится Трампу.
    :lol: :lol: :lol:
    Libo
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