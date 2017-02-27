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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 лип, 2020 19:12
И по поводу независимости НБУ: главное, чтобы она была от желания немедленного решения сиюминутных проблем ценой долгосрочных последствий. Если не вполне понятно, о чем это - см. динамику курса гривны (купонокарбованца) в начале девяностых - несколько страниц назад эту информацию кто-то уже приводил.
Додано: Чет 02 лип, 2020 19:14
Дискусійне питання...
Данилишин - шанс робити все по розуму
Милованов - контрольний в голову банківській системі
Додано: Чет 02 лип, 2020 19:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Антон Швец: Потекли инсайды из ОП по давлению на Смолия.
План на увольнение Смолия, именно ОПшный, был давно.
И все действия Гетманцева и Дубинского в финансовом комитете, которые мы видели - это просто разыгрываемая постановка, сценарий которой депутатам спустили из Офиса Президента.
Но вчера Смолия вызвали в ОП срочно.
Там что-то происходило за закрытыми дверями. Где были как минимум Смирнов, Зеленский и Смолий. Из кабинета Смолий вышел уже с подписанным заявлением на увольнение. Судя по всему какой-то относительно красивый план ОП по снятию Смолия, как обычно, сломался и действовать решили банально и в лоб.
То есть это не был разговор, в результате которого Смолий возмутился и написал заявление. Это было именно буквальное давление и буквальные угрозы, которые вылились в то, что у Смолия просто выбили заявление об увольнении и только после этого выпустили из кабинета Президента.
И это пздц.
Потому что Зеленский лично обещал главе МВФ Кристалине Георгиевой, что НБУ трогать не будут. А сам в это время плел заговоры и, по сути, обманывал инвесторов. А когда кинуть не вышло, тупо закрыл Смолия в кабинете и вынудил написать заяву. Меморандум МВФ тут вторичен по сравнению с конкретным нарушением законов Украины.
И именно потому произошла уникальная вещь. Украинские облигации на 1,75 миллиардов долларов ВЧЕРА БЫЛИ ПРИНЯТЫ К РАЗМЕЩЕНИЮ, а уже сегодня утром отозваны.
Не потому, что глава НБУ написал заявление. И даже не потому что Смолий написал стейтмент, где описал, что на него оказывается давление - все итак знали про это давление, его сложно не заметить.
А потому что Президент поехал кукухой. И теперь об этом знает весь мир.
Вся ОП в шоке, Минфин в шоке, международные финансовые круги в шоке, а Вова молодец.
Готовьтесь нести зубы на Майдан.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Чет 02 лип, 2020 19:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
когда я слышу "независимость нбу" то у меня постоянно возникает когнитивный диссонанс.
Мне абсолютно всё-равно, кто будет главой банка, я прекрасно понимаю в какой стране живу, и что по-любому как пересичный именно я и 35 млн людей будут крайними (сейчас или через какое-то время, при яше или неяше). В том числе пострадают и те кто активно здесь защищает маркаровых, лер, яш, кать и т.д., которые ну никак на своих должностях не работают в интересах страны.
А какой вой поднимают всякие международные партнеры, некоторые другие политики с "экстренными обращениями", которые его, Смолия, ставили, мне говорит о многом. Так чё так пердак-то подгорает у всех?
Вопрос: Абстрагируясь от наших идиотов и особенностей, как и зачем для нормальной и эффективной работы государства действия минфина, и действия центрального банка могут быть в принципе независимы друг от друга? Или постоянные разногласия между ними - это "ихнее все" и обязательно должно быть прописано в законе?
Додано: Чет 02 лип, 2020 19:47
наперсточники,
"незалежний" НБУ, ггг
хоча, в травні вийшли любі друзі з профітом,
щось затянули із показною відставкою голови "незалежного"
чекайте, прикольно буде якщо МВФ виразить озабоченість, і на тому все скінчиться,
а ще меморандум напишуть, що все о.к., НБУ під проффесіоналами
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 02 лип, 2020 19:52
Інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року
Індекс інвестиційної привабливості у першій половині 2020 року становив 2,51 бала з 5-ти можливих та продовжує перебувати у негативній площині.
Про це йдеться в результатах дослідження, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією разом з юридичною фірмою Василь Кicіль і Партнери.
У попередньому періоді показник індексу становив 2,95 бала.
"Настрої генеральних директорів суттєво погіршилися. Так, тільки 4% опитаних вважають інвестиційний клімат сприятливим, тоді як у попередній хвилі таких було 17%. Більшість, а саме 62% вважають поточний інвестиційний клімат несприятливим, а ще 34% – нейтральним", - йдеться в результатах.
Оцінка динаміки бізнес-клімату теж вказує на негативну тенденцію. Так, 55% директорів помітили погіршення інвестиційного клімату порівняно з попередніми 6 місяцями, ще 35% переконані, що умови ведення бізнесу не зазнали змін, і тільки 10% вважають, що вони дещо поліпшились.
Серед позитивних моментів, які відзначили бізнес-лідери за останні півроку, - запуск ринку землі, валютна лібералізація, продовження співпраці з МВФ, зниження облікової ставки НБУ, стабільна національна валюта.
До традиційних проблем, що негативно впливають на бізнес-клімат, як-то слабка судова система, відсутність зрушень у боротьбі з корупцією та значний вплив тіньової економіки додалися нові фактори.
Зокрема, впровадження обмежувальних заходів через COVID-19, постійні ротації в складі уряду, як наслідок – політична та економічна нестабільність, підвищення податкового тиску та зміни податкового законодавства, призупинення реформ.
Прогнози щодо наступних півроку також не є надто оптимістичними. Тільки 15% СЕО сподіваються на поліпшення інвестиційного клімату впродовж наступних 6 місяців.
Варто зазначити, що у попередній хвилі опитування 41% СЕО висловлювали оптимістичні очікування. Майже половина, а саме 44% вважають, що жодних змін не відбудеться, а ще 41% побоюються, що умови ведення бізнесу в Україні ще більше погіршаться.
Додано: Чет 02 лип, 2020 20:00
оченвидно что лучше перезанять 10% чтобы переотдать тот что за 18, значит надо занимать два милиона под 10 и тут же возвращать тот что за 18
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