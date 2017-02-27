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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5798579958005801

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.4 5 94
Прогнозую зростання курсу долара
78%
73
Прогнозую падіння курсу долара
1%
1
Ніяких змін не очікую
21%
20
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 19:12

И по поводу независимости НБУ: главное, чтобы она была от желания немедленного решения сиюминутных проблем ценой долгосрочных последствий. Если не вполне понятно, о чем это - см. динамику курса гривны (купонокарбованца) в начале девяностых - несколько страниц назад эту информацию кто-то уже приводил.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 19:14

  Libo написав:
  Вадюшка написав:
  freeze написав:Інші ймовірні кандидати:
Богдан Данилишин, голова Ради НБУ,
Олена Щербакова, член Ради НБУ, екс-замголови банку «Фінанси і Кредит»


Нормальный такой конфликт интересов. Сначала Рада НБУ длительно гнобит Правление НБУ. А когда предправления плюнул на этот цирк и решил-таки уйти -- срочно перепрыгивать в кресло предправления прямиком из рады? :|


Личность уже не будет иметь никакого значения...

Дискусійне питання... :roll:
Данилишин - шанс робити все по розуму
Милованов - контрольний в голову банківській системі
fler
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 19:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Володимир Зеленський провів зустріч
  Realist написав:Не замінимих людей не має

Антон Швец: Потекли инсайды из ОП по давлению на Смолия.

План на увольнение Смолия, именно ОПшный, был давно.

И все действия Гетманцева и Дубинского в финансовом комитете, которые мы видели - это просто разыгрываемая постановка, сценарий которой депутатам спустили из Офиса Президента.

Но вчера Смолия вызвали в ОП срочно.

Там что-то происходило за закрытыми дверями. Где были как минимум Смирнов, Зеленский и Смолий. Из кабинета Смолий вышел уже с подписанным заявлением на увольнение. Судя по всему какой-то относительно красивый план ОП по снятию Смолия, как обычно, сломался и действовать решили банально и в лоб.

То есть это не был разговор, в результате которого Смолий возмутился и написал заявление. Это было именно буквальное давление и буквальные угрозы, которые вылились в то, что у Смолия просто выбили заявление об увольнении и только после этого выпустили из кабинета Президента.

И это пздц.

Потому что Зеленский лично обещал главе МВФ Кристалине Георгиевой, что НБУ трогать не будут. А сам в это время плел заговоры и, по сути, обманывал инвесторов. А когда кинуть не вышло, тупо закрыл Смолия в кабинете и вынудил написать заяву. Меморандум МВФ тут вторичен по сравнению с конкретным нарушением законов Украины.

И именно потому произошла уникальная вещь. Украинские облигации на 1,75 миллиардов долларов ВЧЕРА БЫЛИ ПРИНЯТЫ К РАЗМЕЩЕНИЮ, а уже сегодня утром отозваны.

Не потому, что глава НБУ написал заявление. И даже не потому что Смолий написал стейтмент, где описал, что на него оказывается давление - все итак знали про это давление, его сложно не заметить.

А потому что Президент поехал кукухой. И теперь об этом знает весь мир.

Вся ОП в шоке, Минфин в шоке, международные финансовые круги в шоке, а Вова молодец.

Готовьтесь нести зубы на Майдан.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 19:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

когда я слышу "независимость нбу" то у меня постоянно возникает когнитивный диссонанс.

Мне абсолютно всё-равно, кто будет главой банка, я прекрасно понимаю в какой стране живу, и что по-любому как пересичный именно я и 35 млн людей будут крайними (сейчас или через какое-то время, при яше или неяше). В том числе пострадают и те кто активно здесь защищает маркаровых, лер, яш, кать и т.д., которые ну никак на своих должностях не работают в интересах страны.
А какой вой поднимают всякие международные партнеры, некоторые другие политики с "экстренными обращениями", которые его, Смолия, ставили, мне говорит о многом. Так чё так пердак-то подгорает у всех? :lol:

Вопрос: Абстрагируясь от наших идиотов и особенностей, как и зачем для нормальной и эффективной работы государства действия минфина, и действия центрального банка могут быть в принципе независимы друг от друга? Или постоянные разногласия между ними - это "ихнее все" и обязательно должно быть прописано в законе?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 19:47

  jump написав:Незалежність Національного банку України є загальною умовою Євросоюзу для надання 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги Україні.

Про це у четвер, 2 липня, заявив речник Єврокомісії у відповідь на запит кореспондента DW, пише "Європейська правда".

"Переговори про конкретні політичні заходи в рамках програми макрофінансової допомоги для України тривають. У проєкті меморандуму про взаєморозуміння, який зараз погоджують, міститься загальна вимога відданості української влади незалежності центрального банку", - заявили у Єврокомісії.

У Брюсселі нагадали, що дотримання незалежності регулятора є вимогою всіх програм МВФ.

Євросоюз виділяє макрофінансову допомогу лише тим країнам, які мають чинну програму з Міжнародним валютним фондом, нагадує видання.

"Єврокомісія чекатиме на результати оцінки ситуації з боку МВФ", - додав речник.

наперсточники,
"незалежний" НБУ, ггг
хоча, в травні вийшли любі друзі з профітом,
щось затянули із показною відставкою голови "незалежного"

чекайте, прикольно буде якщо МВФ виразить озабоченість, і на тому все скінчиться,
а ще меморандум напишуть, що все о.к., НБУ під проффесіоналами
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 19:52

Інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року

Індекс інвестиційної привабливості у першій половині 2020 року становив 2,51 бала з 5-ти можливих та продовжує перебувати у негативній площині.

Про це йдеться в результатах дослідження, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією разом з юридичною фірмою Василь Кicіль і Партнери.

У попередньому періоді показник індексу становив 2,95 бала.

"Настрої генеральних директорів суттєво погіршилися. Так, тільки 4% опитаних вважають інвестиційний клімат сприятливим, тоді як у попередній хвилі таких було 17%. Більшість, а саме 62% вважають поточний інвестиційний клімат несприятливим, а ще 34% – нейтральним", - йдеться в результатах.

Оцінка динаміки бізнес-клімату теж вказує на негативну тенденцію. Так, 55% директорів помітили погіршення інвестиційного клімату порівняно з попередніми 6 місяцями, ще 35% переконані, що умови ведення бізнесу не зазнали змін, і тільки 10% вважають, що вони дещо поліпшились.

Серед позитивних моментів, які відзначили бізнес-лідери за останні півроку, - запуск ринку землі, валютна лібералізація, продовження співпраці з МВФ, зниження облікової ставки НБУ, стабільна національна валюта.

До традиційних проблем, що негативно впливають на бізнес-клімат, як-то слабка судова система, відсутність зрушень у боротьбі з корупцією та значний вплив тіньової економіки додалися нові фактори.

Зокрема, впровадження обмежувальних заходів через COVID-19, постійні ротації в складі уряду, як наслідок – політична та економічна нестабільність, підвищення податкового тиску та зміни податкового законодавства, призупинення реформ.

Прогнози щодо наступних півроку також не є надто оптимістичними. Тільки 15% СЕО сподіваються на поліпшення інвестиційного клімату впродовж наступних 6 місяців.

Варто зазначити, що у попередній хвилі опитування 41% СЕО висловлювали оптимістичні очікування. Майже половина, а саме 44% вважають, що жодних змін не відбудеться, а ще 41% побоюються, що умови ведення бізнесу в Україні ще більше погіршаться.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 20:00

  goldfinger написав:
  Alex2006 написав:
  Moneta написав:Alex2006
Realist

я ответил почему "пирамида"?
потому что если банк банк\депочеловек кредитирует завод - то понятно откуда ему вернут депопроценты, и печатать ничего не придется.
если банк\депочеловек кредитирует государство, которое скоро год как обваливается по всем экономическим показателям и возвращать неоткуда - то становится страшно за всю банковскую систему.
фин.стервятники содрали 30-40% с агонизирующего трупа и разлетелись, а бомбу сейчас подкладывают под банковскую систему, чтоб уже рвануло наверняка.

Нет, не ответили. Государство вернет долги из будущих бюджетов. Ставки привлечения новых долгов все меньше. Вы не ответили что вы предлагаете делать со старыми долгами? Напечатать денег? Дефолт? Что? Жду ответ.

Если вы занимаете больше с более низким %,то долг растет.Даже при равных суммах,например,вы занимали в прошлом году миллион под 18%,а сейчас миллион под 10%,то долг все равно растет.Вам придется заплатить и 18 и 10.Непонятно?
оченвидно что лучше перезанять 10% чтобы переотдать тот что за 18, значит надо занимать два милиона под 10 и тут же возвращать тот что за 18
Diman
 
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