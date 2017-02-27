Додано: Чет 02 лип, 2020 19:15

freeze написав: Володимир Зеленський провів зустріч Володимир Зеленський провів зустріч

Realist написав: Не замінимих людей не має Не замінимих людей не має

Антон Швец: Потекли инсайды из ОП по давлению на Смолия.План на увольнение Смолия, именно ОПшный, был давно.И все действия Гетманцева и Дубинского в финансовом комитете, которые мы видели - это просто разыгрываемая постановка, сценарий которой депутатам спустили из Офиса Президента.Но вчера Смолия вызвали в ОП срочно.Там что-то происходило за закрытыми дверями. Где были как минимум Смирнов, Зеленский и Смолий. Из кабинета Смолий вышел уже с подписанным заявлением на увольнение. Судя по всему какой-то относительно красивый план ОП по снятию Смолия, как обычно, сломался и действовать решили банально и в лоб.То есть это не был разговор, в результате которого Смолий возмутился и написал заявление. Это было именно буквальное давление и буквальные угрозы, которые вылились в то, что у Смолия просто выбили заявление об увольнении и только после этого выпустили из кабинета Президента.И это пздц.Потому что Зеленский лично обещал главе МВФ Кристалине Георгиевой, что НБУ трогать не будут. А сам в это время плел заговоры и, по сути, обманывал инвесторов. А когда кинуть не вышло, тупо закрыл Смолия в кабинете и вынудил написать заяву. Меморандум МВФ тут вторичен по сравнению с конкретным нарушением законов Украины.И именно потому произошла уникальная вещь. Украинские облигации на 1,75 миллиардов долларов ВЧЕРА БЫЛИ ПРИНЯТЫ К РАЗМЕЩЕНИЮ, а уже сегодня утром отозваны.Не потому, что глава НБУ написал заявление. И даже не потому что Смолий написал стейтмент, где описал, что на него оказывается давление - все итак знали про это давление, его сложно не заметить.А потому что Президент поехал кукухой. И теперь об этом знает весь мир.Вся ОП в шоке, Минфин в шоке, международные финансовые круги в шоке, а Вова молодец.Готовьтесь нести зубы на Майдан.