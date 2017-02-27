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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 лип, 2020 20:28
Василь-Рівне написав:
Меморандум МВФ тут вторичен по сравнению с конкретным нарушением законов Украины.
Готовьтесь нести зубы на Майдан.
Здесь даже право "избирать и быть избранным" относиться к избранным и не имеет никакого логического смысла в отношении дальнейшего развития страны. Майдан это очередной дележ пирога принадлежащего гражданам между другими олигархами, с помощью самих граждан. Законов в стране нет, это трудно было не заметить.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 20:45
Добрый вечер,я бы хотел спросить,как там поживают текущие счета в гривне под 0.5% за месяц? Выгодно? Слить по 26.80,а теперь наблюдать как за 1 день можно набрать 40 копеек лёгенько?
Как там онлайн обмен валют,немножко подвисает? Даёт спокойно поменять гривночку на валюту в момент цирка?
Бениан пошёл в атаку,пора бы ещё приматик вернуть "хозяину",всё короче к укреплению гривны,бенияпикчесрс только начинает представлять настоящее ШОУ,изюминкой будет настоящий дефолт
Востаннє редагувалось somilitark
в Чет 02 лип, 2020 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 20:51
Вадюшка написав: freeze написав:
Інші ймовірні кандидати:
Богдан Данилишин, голова Ради НБУ,
Олена Щербакова, член Ради НБУ, екс-замголови банку «Фінанси і Кредит»
Нормальный такой конфликт интересов. Сначала Рада НБУ длительно гнобит Правление НБУ. А когда предправления плюнул на этот цирк и решил-таки уйти -- срочно перепрыгивать в кресло предправления прямиком из рады?
В широкий список кандидатов на пост добавлены Уманский, Дубилет.
Как всегда просится на работу Яценюк, говорят с рекомендательным письмом от Ахметова)))
Не читаю Будивельника и Trast.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 20:58
somilitark написав:
Добрый вечер,я бы хотел спросить,как там поживают текущие счета в гривне под 0.5% за месяц? Выгодно? Слить по 26.80,а теперь наблюдать как за 1 день можно набрать 40 копеек лёгенько?
Как там онлайн обмен валют,немножко подвисает? Даёт спокойно поменять гривночку на валюту в момент цирка?
Текущие только для полных мечтателей. Слить по таким курсам паршиво, как и купить па28, скуля от счастья. Обмен лагает в обе стороны.
В цирк куплен абонемент уже на 30 лет, нужно пробовать другой цирк или ледовую арену.
somilitark написав:
Бенаин пошёл в атаку,пора бы ещё приматик вернуть "хозяину",всё короче к укреплению гривны,бенияпикчесрс только начинает представлять настоящее ШОУ,изюминкой будет настоящий дефолт
В дефолте уже не первый год, то что его не объявили только техника фокуса, как и ВЗ без утвержденного фактора.
Востаннє редагувалось ruvex
в Чет 02 лип, 2020 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
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Додано: Чет 02 лип, 2020 20:58
freeze написав:
Как всегда просится на работу Яценюк, говорят с рекомендательным письмом от Ахметова)))
Я за "новые лица",давно комсомольца тигипко не было возле глубокого и обширного распила
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 21:11
що далі буде з курсом?
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Додано: Чет 02 лип, 2020 21:19
somilitark написав:
Добрый вечер,я бы хотел спросить,как там поживают текущие счета в гривне под 0.5% за месяц? Выгодно? Слить по 26.80,а теперь наблюдать как за 1 день можно набрать 40 копеек лёгенько?
Как там онлайн обмен валют,немножко подвисает? Даёт спокойно поменять гривночку на валюту в момент цирка?
Бениан пошёл в атаку,пора бы ещё приматик вернуть "хозяину",всё короче к укреплению гривны,бенияпикчесрс только начинает представлять настоящее ШОУ,изюминкой будет настоящий дефолт
Добрый. Имхо сменят зелёную команду. Слишком много инвестировано политики в нашу страну. Причина не важна. Важно то, что сменят военные. Держзрада, превышение полномочий и т.д. Зелёные канут в небытие. Курс вторичен. Держава понад усе.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 21:21
somilitark написав:
Добрый вечер,я бы хотел спросить,как там поживают текущие счета в гривне под 0.5% за месяц?
Добрий. З 2016 року + капіталізація дуже непогано. От тільки чому 0,5% за місяць?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в Чет 02 лип, 2020 21:24, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 21:23
vovamuha007 написав:
що далі буде з курсом?
Забудьте про курс.
Переходим на натуральный обмен.
С завтрашнего дня проезд в метро стоит три картохи.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 21:23
vovamuha007 написав:
що далі буде з курсом?
24,50-25 к сентябрю
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
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