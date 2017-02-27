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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5800580158025803>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.4 5 106
Прогнозую зростання курсу долара
80%
85
Прогнозую падіння курсу долара
1%
1
Ніяких змін не очікую
19%
20
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 20:28

  Василь-Рівне написав: Меморандум МВФ тут вторичен по сравнению с конкретным нарушением законов Украины.
Готовьтесь нести зубы на Майдан.

Здесь даже право "избирать и быть избранным" относиться к избранным и не имеет никакого логического смысла в отношении дальнейшего развития страны. Майдан это очередной дележ пирога принадлежащего гражданам между другими олигархами, с помощью самих граждан. Законов в стране нет, это трудно было не заметить.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 20:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый вечер,я бы хотел спросить,как там поживают текущие счета в гривне под 0.5% за месяц? Выгодно? Слить по 26.80,а теперь наблюдать как за 1 день можно набрать 40 копеек лёгенько?
Как там онлайн обмен валют,немножко подвисает? Даёт спокойно поменять гривночку на валюту в момент цирка? :lol:

Бениан пошёл в атаку,пора бы ещё приматик вернуть "хозяину",всё короче к укреплению гривны,бенияпикчесрс только начинает представлять настоящее ШОУ,изюминкой будет настоящий дефолт :evil:
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 02 лип, 2020 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 20:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вадюшка написав:
  freeze написав:Інші ймовірні кандидати:
Богдан Данилишин, голова Ради НБУ,
Олена Щербакова, член Ради НБУ, екс-замголови банку «Фінанси і Кредит»


Нормальный такой конфликт интересов. Сначала Рада НБУ длительно гнобит Правление НБУ. А когда предправления плюнул на этот цирк и решил-таки уйти -- срочно перепрыгивать в кресло предправления прямиком из рады? :|


В широкий список кандидатов на пост добавлены Уманский, Дубилет.
Как всегда просится на работу Яценюк, говорят с рекомендательным письмом от Ахметова)))
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 20:58

  somilitark написав:Добрый вечер,я бы хотел спросить,как там поживают текущие счета в гривне под 0.5% за месяц? Выгодно? Слить по 26.80,а теперь наблюдать как за 1 день можно набрать 40 копеек лёгенько?
Как там онлайн обмен валют,немножко подвисает? Даёт спокойно поменять гривночку на валюту в момент цирка? :lol:

Текущие только для полных мечтателей. Слить по таким курсам паршиво, как и купить па28, скуля от счастья. Обмен лагает в обе стороны. :wink:
В цирк куплен абонемент уже на 30 лет, нужно пробовать другой цирк или ледовую арену.
  somilitark написав: Бенаин пошёл в атаку,пора бы ещё приматик вернуть "хозяину",всё короче к укреплению гривны,бенияпикчесрс только начинает представлять настоящее ШОУ,изюминкой будет настоящий дефолт :evil:

В дефолте уже не первый год, то что его не объявили только техника фокуса, как и ВЗ без утвержденного фактора.
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 02 лип, 2020 20:59, всього редагувалось 1 раз.
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[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 20:58

  freeze написав:Как всегда просится на работу Яценюк, говорят с рекомендательным письмом от Ахметова)))

Я за "новые лица",давно комсомольца тигипко не было возле глубокого и обширного распила 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 21:11

що далі буде з курсом?
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 21:19

  somilitark написав:Добрый вечер,я бы хотел спросить,как там поживают текущие счета в гривне под 0.5% за месяц? Выгодно? Слить по 26.80,а теперь наблюдать как за 1 день можно набрать 40 копеек лёгенько?
Как там онлайн обмен валют,немножко подвисает? Даёт спокойно поменять гривночку на валюту в момент цирка? :lol:

Бениан пошёл в атаку,пора бы ещё приматик вернуть "хозяину",всё короче к укреплению гривны,бенияпикчесрс только начинает представлять настоящее ШОУ,изюминкой будет настоящий дефолт :evil:

Добрый. Имхо сменят зелёную команду. Слишком много инвестировано политики в нашу страну. Причина не важна. Важно то, что сменят военные. Держзрада, превышение полномочий и т.д. Зелёные канут в небытие. Курс вторичен. Держава понад усе.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 21:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Добрый вечер,я бы хотел спросить,как там поживают текущие счета в гривне под 0.5% за месяц?

Добрий. З 2016 року + капіталізація дуже непогано. От тільки чому 0,5% за місяць? :wink:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Чет 02 лип, 2020 21:24, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 21:23

  vovamuha007 написав:що далі буде з курсом?

Забудьте про курс.
Переходим на натуральный обмен.
С завтрашнего дня проезд в метро стоит три картохи.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 21:23

  vovamuha007 написав:що далі буде з курсом?
24,50-25 к сентябрю
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
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