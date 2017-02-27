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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 58015802580358045805>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.4 5 116
Прогнозую зростання курсу долара
79%
92
Прогнозую падіння курсу долара
1%
1
Ніяких змін не очікую
20%
23
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 21:29

knoppixx

Плюсую.Бестолковое Зеленое недоразумение уже всем поднадоело за год, изменений никаких,продай собаку- заплати за свет, корабельные сосны, дефективные дети от нищих родителей и прочие зашквары всем поднадоели. Общали конец эпохи бедности, а получили стерилизацию бедных - 73% заслужили это. Ну а с курсом всего лишь временный кипишь, во вторник баксов по 26.75 было завались, а сегодня по 27.2 нет. Неужели сегодня все скупили ?
ivandreygm
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 21:30

  knoppixx написав:Добрый. Имхо сменят зелёную команду. Слишком много инвестировано политики в нашу страну. Причина не важна. Важно то, что сменят военные. Держзрада, превышение полномочий и т.д. Зелёные канут в небытие. Курс вторичен. Держава понад усе.

Политики действительно много, она даже вытеснила экономику лоббированием интересов и наживой. Все поделено от ресурсов, до инфраструктуры, гражданам принадлежат только их налоги. Что такое военные? Специалисты в театре сражений. Каждый должен играть свой спектакль, многие уже в этом убедились.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 21:34

vovamuha007
к сентябрю 30+, а может и раньше
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 21:37

  75stasstas75 написав:vovamuha007
к сентябрю 30+, а может и раньше

Так, періодично буде спекотно на вулиці :mrgreen:
Літо ж в самому розгарі! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 21:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Добрый вечер
только начинает представлять настоящее ШОУ,изюминкой будет настоящий дефолт

Каждий вечер вечер наступает вдруг © :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 21:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Может, дед был сильно против печатного станка ? Вот его и быстро убрали. Денег в бюджете с каждым днем все меньше, пэрэсични не все же цифры знают. Может, там вообще катастрофа.
ivandreygm
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 21:55

Долярчик
К сентябрю попустит жара, а курс бакса будет 30+, даже если кто то очень против
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 21:56

  somilitark написав:Добрый вечер,я бы хотел спросить,как там поживают текущие счета в гривне под 0.5% за месяц? Выгодно? Слить по 26.80,а теперь наблюдать как за 1 день можно набрать 40 копеек лёгенько?
Как там онлайн обмен валют,немножко подвисает? Даёт спокойно поменять гривночку на валюту в момент цирка? :lol:

У меня 0.83% в месяц среднее на текущих. Думал утром купить по 26.9, но не стал, т.к. подумал и решил для себя, что на панике лучше не дергаться. А курс через время стабилизируется и пойдёт медленный откат, как это было весной.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

yuri_m написав:Из иностранцев ОТП работает на опережение - прием уже 27.12. Оно и не удивительно, учитывая закрытие межбанка на 27.22.

Корекція, бо в обід брали по 27.14.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:07

  Долярчик написав:
  somilitark написав:Добрый вечер
только начинает представлять настоящее ШОУ,изюминкой будет настоящий дефолт

Каждий вечер вечер наступает вдруг © :mrgreen:


Добрый Вечер .
Вы попрежнему смотрите "Вечерний квартал" ?

Не люблю вспоминать прошлое , так как там, ничего не изменить .
Просто, перед выборами , я наивно просил людей имеющих мозг, а не протез ,сделать правильный выбор .
Теперь уже поздно .

На место специалиста , мастера , умнейшего банкира Я. Смолия . ,претендует невероятное количество бездарей ,цвета" детской неожиданности " в период формирования кишечника .
Вы бы могли подать свою кандидатуру , ,,,,
холява
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