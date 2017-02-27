RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5802580358045805>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.4 5 116
Прогнозую зростання курсу долара
79%
92
Прогнозую падіння курсу долара
1%
1
Ніяких змін не очікую
20%
23
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:08

  vitaliian написав:
  vovamuha007 написав:що далі буде з курсом?
24,50-25 к сентябрю

Ну для чого так зразу карти відкривати? :wink: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8191
З нами з: 19.10.15
Подякував: 523 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:09

  vovamuha007 написав:що далі буде з курсом?

Главное, чтобы он был.
reus
 
Повідомлень: 3670
З нами з: 21.03.12
Подякував: 287 раз.
Подякували: 971 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Добрый Вечер

Добрий вечір!
Все по - плану: робимо їх разом! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8191
З нами з: 19.10.15
Подякував: 523 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Striker написав:пойдёт медленный откат, как это было весной.

От какой цифры? :mrgreen:
reus
 
Повідомлень: 3670
З нами з: 21.03.12
Подякував: 287 раз.
Подякували: 971 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:15

  antey1969 написав:
  vovamuha007 написав:що далі буде з курсом?

Забудьте про курс.
Переходим на натуральный обмен.
С завтрашнего дня проезд в метро стоит три картохи.

А послезавтра вместо метро переходим на лошадей?
Зображення
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4281
З нами з: 03.12.14
Подякував: 576 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:20

  Alex2007 написав:Вопрос: Абстрагируясь от наших идиотов и особенностей, как и зачем для нормальной и эффективной работы государства действия минфина, и действия центрального банка могут быть в принципе независимы друг от друга? Или постоянные разногласия между ними - это "ихнее все" и обязательно должно быть прописано в законе?


у минфина и НБУ задачи принципиально разньіе.
Каждьій из них должен вьіполнять свою работу, а не чужую в ущерб своей.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 623
З нами з: 19.02.14
Подякував: 216 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:22

  ruvex написав:
  knoppixx написав:Добрый. Имхо сменят зелёную команду. Слишком много инвестировано политики в нашу страну. Причина не важна. Важно то, что сменят военные. Держзрада, превышение полномочий и т.д. Зелёные канут в небытие. Курс вторичен. Держава понад усе.

Политики действительно много, она даже вытеснила экономику лоббированием интересов и наживой. Все поделено от ресурсов, до инфраструктуры, гражданам принадлежат только их налоги. Что такое военные? Специалисты в театре сражений. Каждый должен играть свой спектакль, многие уже в этом убедились.

Більшу частину історії людства правив суспільством "військовий/силовий" прошарок в різних варіаціях, а не бариги, поети, клоуни, урки, відьми тощо. Особливо це стосується т.зв. "індоєвропейських" (військова республіка) культур.
В силових структурах зокрема (теоретично): 1) заохочується культ служіння державі та народові 2) існують дисципліна, ієрархія, методи/засоби їх підтримання тощо.
Виглядає більш привабливо, ніж безлад та деградація держави під "керуванням" обранцями охлосу.
Принаймні, "політрук" на півночі та розвідник на північному сході не є ляльками "олігархів".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1279
З нами з: 07.10.09
Подякував: 282 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:23

Жити в достатку! ©

  холява написав:правильный выбор .

Так!
Скоро(можливо) :)
- іпотека 10%
- курс 20
- мін. зарплата 5 000грн

І то тільки початок покращення життя пересічних!
Далі буде цікавіше - не перемикайтесь! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8191
З нами з: 19.10.15
Подякував: 523 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:38

  Долярчик написав:Так!
Скоро(можливо) :)
- іпотека 10%
- курс 20
- мін. зарплата 5 000грн

І то тільки початок покращення життя пересічних!
Далі буде цікавіше - не перемикайтесь! :mrgreen:


Притормози. :lol:

Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8207
З нами з: 14.11.11
Подякував: 346 раз.
Подякували: 4003 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:40

  Долярчик написав:
  холява написав:правильный выбор .

Так!
Скоро(можливо) :)
- іпотека 10%
- курс 20
- мін. зарплата 5 000грн

І то тільки початок покращення життя пересічних!
Далі буде цікавіше - не перемикайтесь! :mrgreen:

Я кажется поняла почему психанул Смолий, ему в ОП такую же программу от Долярчика представили ))))))
С фразой: "и всё это возможно, ты просто напечатай 200млрд" )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2426
З нами з: 04.03.15
Подякував: 65 раз.
Подякували: 425 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5802580358045805>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Скупердяй і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1944, 1945, 1946
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19452 2386937
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лип, 2020 19:31
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 703, 704, 705
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7042 1585095
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лип, 2020 13:09
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 44, 45, 46
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
459 99206
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 17:41
jump

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25135)
02.07.2020 23:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.