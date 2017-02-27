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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5802580358045805

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.4 5 116
Прогнозую зростання курсу долара
79%
92
Прогнозую падіння курсу долара
1%
1
Ніяких змін не очікую
20%
23
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:57

  centurionus написав:Більшу частину історії людства правив суспільством "військовий/силовий" прошарок в різних варіаціях, а не бариги, поети, клоуни, урки, відьми тощо. Особливо це стосується т.зв. "індоєвропейських" (військова республіка) культур.
В силових структурах зокрема (теоретично): 1) заохочується культ служіння державі та народові 2) існують дисципліна, ієрархія, методи/засоби їх підтримання тощо.
Виглядає більш привабливо, ніж безлад та деградація держави під "керуванням" обранцями охлосу.
Принаймні, "політрук" на півночі та розвідник на північному сході не є ляльками "олігархів".

Для порядка не нужны военные, это категорически крайний случай, для внутреннего вмешательства. То, что культивировалось не один десяток лет в стране дало свои результаты, деградированной массой проще управлять и получать сверхприбыли. Под лозунгами свободы, получена вседозволенность. Люди перестали думать и критически относиться к тому, что делают. В жажде наживы перестали оставаться людьми. Порядок о котором взгрустнулось сломали через колено, не выстроив никакой идеологии взамен для построения нового государства.
Судя по болтающимся месяцами в подъездах повесткам отношение к армии не на грамм не изменилось, но вот предложение военного государства наверное будет принято с восторгом и упоением, а с учетом наших особенностей и остаточным переделом.
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