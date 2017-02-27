Додано: Чет 02 лип, 2020 23:25

Активность на рынке была выше вчерашней: объем торгов подрос с $147 млн до $350 млн. Национальный банк с самого утра (в 9:50) вышел с крупными продажами доллара из своих золотовалютных резервов. Совокупно за день он выбросил на межбанк $150 млн. Большая их часть досталась иностранцам, преимущественно Ситибанку. Казначеи рассказали, что он на открытии торгов стал на скупку валюту и чуть не целиком выкупил у НБУ первый транш доллара - $100 млн.





Вслед за НБУ продавать доллар сегодня выходил НАК "Нафтогаз" (через госбанки). Вероятно, его финансовые директора сочки текущие цены выгодными для продаж. Ведь в июне госкомпания распродавала свою валютную выручку заметно дешевле (по 26,55-26,70 грн/$).



"Все ждали, что курс доллара наверх сорвут иностранцы, чтобы поддержать Смолия и доказать, как важна его фигура - так и произошло. Именно нерезиденты утром стали на скупку доллара и обвалили гривну. Причем по ходу зарабатывали на своей спекуляции. Ведь после того, как Ситибанк взял у Нацбанка $100 млн по 27,15 грн/$, он мог отдавать его по 27,20-27,21 грн/$. Слышал, что это еще больше разозлило люде в Офисе Президента и в Кабмине. Притом, что они и так были в ярости из-за того, заявление Смолия сорвало размещение еврооблигаций Украины, когда нам были нужны деньги. Председатель НБУ понимал, что делает, и мог день-два подождать, но решил подставить всех. Из-за этого его еще сильнее захотели снимать", - рассказал "Стране" директор казначейства крупного банка.



Иностранцы были сегодня крупными покупателями доллара, но не единственными. Многим компаниям нужно было заканчивать расчеты по контрактам по календарным причинам.



"Так совпало, что завтра выходной в Белоруссии, а нашим нефтетрейдерам нужно было заранее оплатить поставку в Украину нефтепродуктов. И завтра же, 3 июля, будет выходным днем в США: поскольку День независимости, 4 июля, припадает на субботу. Потому и по другим долларовым контрактам нашим предприятиям нужно было раньше отправлять платежи", - объяснил Куринной.



Не исключается также активизация в части вывода капиталов нерезидентов из ОВГЗ. Говорят, что они стали активнее предлагать облигации внутреннего госзайма из своих портфелей. Даже появился прогноз: что если сброс гривневых гособлигаций сильно активизируется, то доходности на их продаже вырастут с нынешних 9,5-10,5% до 15%", - рассказал Василий Невмержицкий.



Финансисты уверены, что завтра, 3 июля, курс доллара снова станут поднимать - ждут открытия межбанка в рамках 27,25-27,35 грн/$. Но произойдет ли после этого откат курса, пока не берутся предсказывать. Многое будет зависеть от раздувания ажиотажа вокруг отставки Смолия иностранцами, и от действий Нацбанка.

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