Добрий вечір!
Все по - плану: робимо їх разом!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 лип, 2020 22:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 02 лип, 2020 22:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 02 лип, 2020 22:20
у минфина и НБУ задачи принципиально разньіе.
Каждьій из них должен вьіполнять свою работу, а не чужую в ущерб своей.
Додано: Чет 02 лип, 2020 22:22
Більшу частину історії людства правив суспільством "військовий/силовий" прошарок в різних варіаціях, а не бариги, поети, клоуни, урки, відьми тощо. Особливо це стосується т.зв. "індоєвропейських" (військова республіка) культур.
В силових структурах зокрема (теоретично): 1) заохочується культ служіння державі та народові 2) існують дисципліна, ієрархія, методи/засоби їх підтримання тощо.
Виглядає більш привабливо, ніж безлад та деградація держави під "керуванням" обранцями охлосу.
Принаймні, "політрук" на півночі та розвідник на північному сході не є ляльками "олігархів".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Чет 02 лип, 2020 22:40
Я кажется поняла почему психанул Смолий, ему в ОП такую же программу от Долярчика представили ))))))
С фразой: "и всё это возможно, ты просто напечатай 200млрд" )))
Додано: Чет 02 лип, 2020 22:57
Для порядка не нужны военные, это категорически крайний случай, для внутреннего вмешательства. То, что культивировалось не один десяток лет в стране дало свои результаты, деградированной массой проще управлять и получать сверхприбыли. Под лозунгами свободы, получена вседозволенность. Люди перестали думать и критически относиться к тому, что делают. В жажде наживы перестали оставаться людьми. Порядок о котором взгрустнулось сломали через колено, не выстроив никакой идеологии взамен для построения нового государства.
Судя по болтающимся месяцами в подъездах повесткам отношение к армии не на грамм не изменилось, а культ офицер — профессия героическая стал больше балладой о гусарах, но вот предложение военного государства наверное будет принято с восторгом и упоением, а с учетом наших особенностей и остаточным переделом.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 23:07
Та да, Венесуела, Північна Корея - це мрія кожного, жити в такій дисциплінованій та військово-силовій державі
Політрук на півночі - є лялькою в розвідника на північному-сході. А от розвідник на північному сході, має таку ж олігархічно-чиновницьку систему, як в нас... або навіть гірше
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Чет 02 лип, 2020 23:14
Мало б все починатися з ідеології. Але...
Говорити можна багато про що, втім практика - кращий критерій. Повторюся дещо: вихованець силових структур "політрук" на півночі та ставленик таких структур - розвідник на північному сході не є ляльками "олігархів"-бариг. Там "олігархи" у високих кабінетах отримують накази, стоячи по команді "Струнко", а не зупиняють реактори, аби напиляти з охлосу більше "бабла".
У нас - нескінченне порсання в *ні з від'ємним результатом.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Чет 02 лип, 2020 23:23
Интуиция мне дает отмашку, что в здешних палатах два лагеря - договорятся. И результат своей отрицательностью затронет в том числе и имущество гражданских.
Black Jack - White Business
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Додано: Чет 02 лип, 2020 23:25
Активность на рынке была выше вчерашней: объем торгов подрос с $147 млн до $350 млн. Национальный банк с самого утра (в 9:50) вышел с крупными продажами доллара из своих золотовалютных резервов. Совокупно за день он выбросил на межбанк $150 млн. Большая их часть досталась иностранцам, преимущественно Ситибанку. Казначеи рассказали, что он на открытии торгов стал на скупку валюту и чуть не целиком выкупил у НБУ первый транш доллара - $100 млн.
Вслед за НБУ продавать доллар сегодня выходил НАК "Нафтогаз" (через госбанки). Вероятно, его финансовые директора сочки текущие цены выгодными для продаж. Ведь в июне госкомпания распродавала свою валютную выручку заметно дешевле (по 26,55-26,70 грн/$).
"Все ждали, что курс доллара наверх сорвут иностранцы, чтобы поддержать Смолия и доказать, как важна его фигура - так и произошло. Именно нерезиденты утром стали на скупку доллара и обвалили гривну. Причем по ходу зарабатывали на своей спекуляции. Ведь после того, как Ситибанк взял у Нацбанка $100 млн по 27,15 грн/$, он мог отдавать его по 27,20-27,21 грн/$. Слышал, что это еще больше разозлило люде в Офисе Президента и в Кабмине. Притом, что они и так были в ярости из-за того, заявление Смолия сорвало размещение еврооблигаций Украины, когда нам были нужны деньги. Председатель НБУ понимал, что делает, и мог день-два подождать, но решил подставить всех. Из-за этого его еще сильнее захотели снимать", - рассказал "Стране" директор казначейства крупного банка.
Иностранцы были сегодня крупными покупателями доллара, но не единственными. Многим компаниям нужно было заканчивать расчеты по контрактам по календарным причинам.
"Так совпало, что завтра выходной в Белоруссии, а нашим нефтетрейдерам нужно было заранее оплатить поставку в Украину нефтепродуктов. И завтра же, 3 июля, будет выходным днем в США: поскольку День независимости, 4 июля, припадает на субботу. Потому и по другим долларовым контрактам нашим предприятиям нужно было раньше отправлять платежи", - объяснил Куринной.
Не исключается также активизация в части вывода капиталов нерезидентов из ОВГЗ. Говорят, что они стали активнее предлагать облигации внутреннего госзайма из своих портфелей. Даже появился прогноз: что если сброс гривневых гособлигаций сильно активизируется, то доходности на их продаже вырастут с нынешних 9,5-10,5% до 15%", - рассказал Василий Невмержицкий.
Финансисты уверены, что завтра, 3 июля, курс доллара снова станут поднимать - ждут открытия межбанка в рамках 27,25-27,35 грн/$. Но произойдет ли после этого откат курса, пока не берутся предсказывать. Многое будет зависеть от раздувания ажиотажа вокруг отставки Смолия иностранцами, и от действий Нацбанка.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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