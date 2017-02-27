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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5802580358045805

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.4 5 120
Прогнозую зростання курсу долара
79%
95
Прогнозую падіння курсу долара
1%
1
Ніяких змін не очікую
20%
24
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 23:29

Скупердяй
Інформація про ввп - від журналіздів? Недооцінюєте...
В рф - чекістська "кліка" (колеги примакова висунули ввп на "сцену" через вміння говорити на публіку, крім ввп там безліч менш презентабельних фахівців, як с.іванов).
Буде час, рекомендую вивчити реальне підгрунтя "теми" ходорковського і тих, хто за ним стояв, - досить показово..
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 23:40

ruvex
IMHO, для наших умов показовим видається приклад Скоропадського та "попередників" (балаканина ні про що, поділ шкур невбитих тигрів, нездатність ні до чого - все як в новітній історії)
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1283
З нами з: 07.10.09
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 00:13

  ruvex написав:
  centurionus написав:Більшу частину історії людства правив суспільством "військовий/силовий" прошарок в різних варіаціях, а не бариги, поети, клоуни, урки, відьми тощо. Особливо це стосується т.зв. "індоєвропейських" (військова республіка) культур.
В силових структурах зокрема (теоретично): 1) заохочується культ служіння державі та народові 2) існують дисципліна, ієрархія, методи/засоби їх підтримання тощо.
Виглядає більш привабливо, ніж безлад та деградація держави під "керуванням" обранцями охлосу.
Принаймні, "політрук" на півночі та розвідник на північному сході не є ляльками "олігархів".

Для порядка не нужны военные, это категорически крайний случай, для внутреннего вмешательства.


Военные очень хорощо знают, что и как надо сделать для наведения в стране порядка. Что и у кого конфисковать, кого посадить, а кого расстрелять без всяких процессуальных формальностей, адвокатов и аппеляций. Пиночет это очень наглядно продемонстрировал. Весь цивиллизованный мир стоя ему аплодировал.
Проблема у него была только вовремя уйти и передать власть гражданской администрации. Не прочувствовал и опоздал с моментом. А вот в Турции военные много раз наводили порядок и своевременно уходили. Как результат - успешная демократическая страна и колоссальный экономический прогресс.
Вы бы тоже аплодировали военным. Мы хорощо знаем кого надо в утиль в первую же ночь и наши мнения по этому вопросу полностью совпадают. А с утра жизнь по честному для всех. Это было бы начало золотого века!

Я люблю кровавый бой,
Я рожден для службы царской!
Сабля, водка, конь гусарской,
С вами век мне золотой!

:lol: :lol: :lol:




Кого расстрелять
Libo
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