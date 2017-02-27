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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5802580358045805

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.4 5 121
Прогнозую зростання курсу долара
79%
95
Прогнозую падіння курсу долара
1%
1
Ніяких змін не очікую
21%
25
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 23:29

Скупердяй
Інформація про ввп - від журналіздів? Недооцінюєте...
В рф - чекістська "кліка" (колеги примакова висунули ввп на "сцену" через вміння говорити на публіку, крім ввп там безліч менш презентабельних фахівців, як с.іванов).
Буде час, рекомендую вивчити реальне підгрунтя "теми" ходорковського і тих, хто за ним стояв, - досить показово..
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 23:40

ruvex
IMHO, для наших умов показовим видається приклад Скоропадського та "попередників" (балаканина ні про що, поділ шкур невбитих тигрів, нездатність ні до чого - все як в новітній історії)
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centurionus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 01:58

  sergey_sryvkin написав:
  Alex2007 написав:Вопрос: Абстрагируясь от наших идиотов и особенностей, как и зачем для нормальной и эффективной работы государства действия минфина, и действия центрального банка могут быть в принципе независимы друг от друга? Или постоянные разногласия между ними - это "ихнее все" и обязательно должно быть прописано в законе?


у минфина и НБУ задачи принципиально разньіе.
Каждьій из них должен вьіполнять свою работу, а не чужую в ущерб своей.


то что у каждого свой набор полномочий, обязанностей и задач - это понятно, и естественно не нужно им выполнять чужую работу друг друга.
Речь о том, что действия их как-то должны согласовываться между собой и работать в связке над общим результатом, постоянно держа руку на пульсе. На то она и командная работа. А упорная независимость может мешать в этом (ну понятно что при этом оба должны быть адекватными :) - но наверно это у нас уже перешло в разряд фантастики :mrgreen: ). У них даже общая конечная цель работы одного может абсолютно не согласовываться и не пересекаться с конечной целью другого. Когда их работа утрачивает синхронность - получается вред и может быть еще хуже.

Получается, когда каждый из них в рамках своих независимостей и возможностей, тянет общее одеяло на себя, приводит к тому что это одеяло рвётся.

Поэтому и возникает вопрос, зачем постоянно акцентируют внимание на этой независимости банка? У меня есть большие сомнения что та же ФРС абсолютно независима от Минфина США, то о какой независимости, даже теоретической, можно говорить у нас? И главное зачем?
Превратили это у нас, по-моему, в чисто политическую возню и сплошные манипуляции вокруг.
Alex2007
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