Додано: П'ят 03 лип, 2020 01:58

sergey_sryvkin написав: Alex2007 написав: Вопрос: Абстрагируясь от наших идиотов и особенностей, как и зачем для нормальной и эффективной работы государства действия минфина, и действия центрального банка могут быть в принципе независимы друг от друга? Или постоянные разногласия между ними - это "ихнее все" и обязательно должно быть прописано в законе? Вопрос: Абстрагируясь от наших идиотов и особенностей, как и зачемдействия минфина, и действия центрального банка могут быть в принципе независимы друг от друга? Или постоянные разногласия между ними - это "ихнее все" и обязательно должно быть прописано в законе?



у минфина и НБУ задачи принципиально разньіе.

Каждьій из них должен вьіполнять свою работу, а не чужую в ущерб своей. у минфина и НБУ задачи принципиально разньіе.Каждьій из них должен вьіполнять свою работу, а не чужую в ущерб своей.

то что у каждого свой набор полномочий, обязанностей и задач - это понятно, и естественно не нужно им выполнять чужую работу друг друга.Речь о том, что действия их как-то должны согласовываться между собой и работать в связке над общим результатом, постоянно держа руку на пульсе. На то она и командная работа. А упорная независимость может мешать в этом (ну понятно что при этом оба должны быть адекватными- но наверно это у нас уже перешло в разряд фантастики). У них даже общая конечная цель работы одного может абсолютно не согласовываться и не пересекаться с конечной целью другого. Когда их работа утрачивает синхронность - получается вред и может быть еще хуже.Получается, когда каждый из них в рамках своих независимостей и возможностей, тянет общее одеяло на себя, приводит к тому что это одеяло рвётся.Поэтому и возникает вопрос, зачем постоянно акцентируют внимание на этой независимости банка? У меня есть большие сомнения что та же ФРС абсолютно независима от Минфина США, то о какой независимости, даже теоретической, можно говорить у нас? И главное зачем?Превратили это у нас, по-моему, в чисто политическую возню и сплошные манипуляции вокруг.