Додано: Чет 02 лип, 2020 23:29

Скупердяй

Інформація про ввп - від журналіздів? Недооцінюєте...

В рф - чекістська "кліка" (колеги примакова висунули ввп на "сцену" через вміння говорити на публіку, крім ввп там безліч менш презентабельних фахівців, як с.іванов).

Буде час, рекомендую вивчити реальне підгрунтя "теми" ходорковського і тих, хто за ним стояв, - досить показово..

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell