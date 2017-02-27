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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5801580258035804

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.4 5 122
Прогнозую зростання курсу долара
79%
96
Прогнозую падіння курсу долара
1%
1
Ніяких змін не очікую
20%
25
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 23:23

  centurionus написав:Мало б все починатися з ідеології. Але...
Говорити можна багато про що, втім практика - кращий критерій. Повторюся дещо: вихованець силових структур "політрук" на півночі та ставленик таких структур - розвідник на північному сході не є ляльками "олігархів"-бариг. Там "олігархи" у високих кабінетах отримують накази, стоячи по команді "Струнко", а не зупиняють реактори, аби напиляти з охлосу більше "бабла".
У нас - нескінченне порсання в *ні з від'ємним результатом.

Интуиция мне дает отмашку, что в здешних палатах два лагеря - договорятся. И результат своей отрицательностью затронет в том числе и имущество гражданских.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 23:25

Активность на рынке была выше вчерашней: объем торгов подрос с $147 млн до $350 млн. Национальный банк с самого утра (в 9:50) вышел с крупными продажами доллара из своих золотовалютных резервов. Совокупно за день он выбросил на межбанк $150 млн. Большая их часть досталась иностранцам, преимущественно Ситибанку. Казначеи рассказали, что он на открытии торгов стал на скупку валюту и чуть не целиком выкупил у НБУ первый транш доллара - $100 млн.


Вслед за НБУ продавать доллар сегодня выходил НАК "Нафтогаз" (через госбанки). Вероятно, его финансовые директора сочки текущие цены выгодными для продаж. Ведь в июне госкомпания распродавала свою валютную выручку заметно дешевле (по 26,55-26,70 грн/$).

"Все ждали, что курс доллара наверх сорвут иностранцы, чтобы поддержать Смолия и доказать, как важна его фигура - так и произошло. Именно нерезиденты утром стали на скупку доллара и обвалили гривну. Причем по ходу зарабатывали на своей спекуляции. Ведь после того, как Ситибанк взял у Нацбанка $100 млн по 27,15 грн/$, он мог отдавать его по 27,20-27,21 грн/$. Слышал, что это еще больше разозлило люде в Офисе Президента и в Кабмине. Притом, что они и так были в ярости из-за того, заявление Смолия сорвало размещение еврооблигаций Украины, когда нам были нужны деньги. Председатель НБУ понимал, что делает, и мог день-два подождать, но решил подставить всех. Из-за этого его еще сильнее захотели снимать", - рассказал "Стране" директор казначейства крупного банка.

Иностранцы были сегодня крупными покупателями доллара, но не единственными. Многим компаниям нужно было заканчивать расчеты по контрактам по календарным причинам.

"Так совпало, что завтра выходной в Белоруссии, а нашим нефтетрейдерам нужно было заранее оплатить поставку в Украину нефтепродуктов. И завтра же, 3 июля, будет выходным днем в США: поскольку День независимости, 4 июля, припадает на субботу. Потому и по другим долларовым контрактам нашим предприятиям нужно было раньше отправлять платежи", - объяснил Куринной.

Не исключается также активизация в части вывода капиталов нерезидентов из ОВГЗ. Говорят, что они стали активнее предлагать облигации внутреннего госзайма из своих портфелей. Даже появился прогноз: что если сброс гривневых гособлигаций сильно активизируется, то доходности на их продаже вырастут с нынешних 9,5-10,5% до 15%", - рассказал Василий Невмержицкий.

Финансисты уверены, что завтра, 3 июля, курс доллара снова станут поднимать - ждут открытия межбанка в рамках 27,25-27,35 грн/$. Но произойдет ли после этого откат курса, пока не берутся предсказывать. Многое будет зависеть от раздувания ажиотажа вокруг отставки Смолия иностранцами, и от действий Нацбанка.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 23:29

Скупердяй
Інформація про ввп - від журналіздів? Недооцінюєте...
В рф - чекістська "кліка" (колеги примакова висунули ввп на "сцену" через вміння говорити на публіку, крім ввп там безліч менш презентабельних фахівців, як с.іванов).
Буде час, рекомендую вивчити реальне підгрунтя "теми" ходорковського і тих, хто за ним стояв, - досить показово..
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 23:40

ruvex
IMHO, для наших умов показовим видається приклад Скоропадського та "попередників" (балаканина ні про що, поділ шкур невбитих тигрів, нездатність ні до чого - все як в новітній історії)
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 01:58

  sergey_sryvkin написав:
  Alex2007 написав:Вопрос: Абстрагируясь от наших идиотов и особенностей, как и зачем для нормальной и эффективной работы государства действия минфина, и действия центрального банка могут быть в принципе независимы друг от друга? Или постоянные разногласия между ними - это "ихнее все" и обязательно должно быть прописано в законе?


у минфина и НБУ задачи принципиально разньіе.
Каждьій из них должен вьіполнять свою работу, а не чужую в ущерб своей.


то что у каждого свой набор полномочий, обязанностей и задач - это понятно, и естественно не нужно им выполнять чужую работу друг друга.
Речь о том, что действия их как-то должны согласовываться между собой и работать в связке над общим результатом, постоянно держа руку на пульсе. На то она и командная работа - один дополняет другого. А упорная независимость может мешать в этом (ну понятно что при этом оба должны быть адекватными :) - но наверно это у нас уже перешло в разряд фантастики :mrgreen: ). У них даже общая конечная цель работы одного может абсолютно не согласовываться и не пересекаться с конечной целью другого. Когда их работа утрачивает синхронность - получается вред и может быть еще хуже.

Получается, когда каждый из них в рамках своих независимостей и возможностей, тянет общее одеяло на себя, приводит к тому что это одеяло рвётся.

Поэтому и возникает вопрос, зачем постоянно акцентируют внимание на этой независимости банка? У меня есть большие сомнения что та же ФРС абсолютно независима от Минфина США, то о какой независимости, даже теоретической, можно говорить у нас? И главное зачем?
Превратили это у нас, по-моему, в чисто политическую возню и сплошные манипуляции вокруг.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 07:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

давно было ясно, что ставка по овгз 10% без железобетонных гарантий стабильного курса неинтересна нерезам, такие гарантии они видели в Яшином лице, Яша понимал свою исключительную незаменимость (и наверное) позволял себе слишком много, за что и был наказан.

Дальше либо ставки по овгз вернутся на обоснованный (для волантильности гривны) уровень 15-17% и глубокого девала не будет (максимум 28-29 грн), либо покупателями овгз останутся только укробанки, тут же получающие под залог ценных бумаг рефинанс под 6%, но в этом случае бегство нерезов и девал ниже 30 неизбежен. Дешевой гривну может сделать только эмиссия. Гривнехранителям лучше сидеть в зелени, чем под 10% на пороховой бочке.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 07:49

vitaliian
Не, бюджет сверстан под 30, поэтому будет 30+, для этого Яшу и ушли.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:06

  75stasstas75 написав:vitaliian
Не, бюджет сверстан под 30, поэтому будет 30+, для этого Яшу и ушли.
тогда с 30+ и ставкой 10% уйдут и нерезы, если они не благотворители. У них же нету доступа к рефинансу под 6% которая ставит в неравные условия нерезов перед укробанками.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian
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