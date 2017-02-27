centurionus написав:Мало б все починатися з ідеології. Але... Говорити можна багато про що, втім практика - кращий критерій. Повторюся дещо: вихованець силових структур "політрук" на півночі та ставленик таких структур - розвідник на північному сході не є ляльками "олігархів"-бариг. Там "олігархи" у високих кабінетах отримують накази, стоячи по команді "Струнко", а не зупиняють реактори, аби напиляти з охлосу більше "бабла". У нас - нескінченне порсання в *ні з від'ємним результатом.
Интуиция мне дает отмашку, что в здешних палатах два лагеря - договорятся. И результат своей отрицательностью затронет в том числе и имущество гражданских.
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Активность на рынке была выше вчерашней: объем торгов подрос с $147 млн до $350 млн. Национальный банк с самого утра (в 9:50) вышел с крупными продажами доллара из своих золотовалютных резервов. Совокупно за день он выбросил на межбанк $150 млн. Большая их часть досталась иностранцам, преимущественно Ситибанку. Казначеи рассказали, что он на открытии торгов стал на скупку валюту и чуть не целиком выкупил у НБУ первый транш доллара - $100 млн.
Вслед за НБУ продавать доллар сегодня выходил НАК "Нафтогаз" (через госбанки). Вероятно, его финансовые директора сочки текущие цены выгодными для продаж. Ведь в июне госкомпания распродавала свою валютную выручку заметно дешевле (по 26,55-26,70 грн/$).
"Все ждали, что курс доллара наверх сорвут иностранцы, чтобы поддержать Смолия и доказать, как важна его фигура - так и произошло. Именно нерезиденты утром стали на скупку доллара и обвалили гривну. Причем по ходу зарабатывали на своей спекуляции. Ведь после того, как Ситибанк взял у Нацбанка $100 млн по 27,15 грн/$, он мог отдавать его по 27,20-27,21 грн/$. Слышал, что это еще больше разозлило люде в Офисе Президента и в Кабмине. Притом, что они и так были в ярости из-за того, заявление Смолия сорвало размещение еврооблигаций Украины, когда нам были нужны деньги. Председатель НБУ понимал, что делает, и мог день-два подождать, но решил подставить всех. Из-за этого его еще сильнее захотели снимать", - рассказал "Стране" директор казначейства крупного банка.
Иностранцы были сегодня крупными покупателями доллара, но не единственными. Многим компаниям нужно было заканчивать расчеты по контрактам по календарным причинам.
"Так совпало, что завтра выходной в Белоруссии, а нашим нефтетрейдерам нужно было заранее оплатить поставку в Украину нефтепродуктов. И завтра же, 3 июля, будет выходным днем в США: поскольку День независимости, 4 июля, припадает на субботу. Потому и по другим долларовым контрактам нашим предприятиям нужно было раньше отправлять платежи", - объяснил Куринной.
Не исключается также активизация в части вывода капиталов нерезидентов из ОВГЗ. Говорят, что они стали активнее предлагать облигации внутреннего госзайма из своих портфелей. Даже появился прогноз: что если сброс гривневых гособлигаций сильно активизируется, то доходности на их продаже вырастут с нынешних 9,5-10,5% до 15%", - рассказал Василий Невмержицкий.
Финансисты уверены, что завтра, 3 июля, курс доллара снова станут поднимать - ждут открытия межбанка в рамках 27,25-27,35 грн/$. Но произойдет ли после этого откат курса, пока не берутся предсказывать. Многое будет зависеть от раздувания ажиотажа вокруг отставки Смолия иностранцами, и от действий Нацбанка.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Скупердяй Інформація про ввп - від журналіздів? Недооцінюєте... В рф - чекістська "кліка" (колеги примакова висунули ввп на "сцену" через вміння говорити на публіку, крім ввп там безліч менш презентабельних фахівців, як с.іванов). Буде час, рекомендую вивчити реальне підгрунтя "теми" ходорковського і тих, хто за ним стояв, - досить показово..
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Alex2007 написав:Вопрос: Абстрагируясь от наших идиотов и особенностей, как и зачем для нормальной и эффективной работы государства действия минфина, и действия центрального банка могут быть в принципе независимы друг от друга? Или постоянные разногласия между ними - это "ихнее все" и обязательно должно быть прописано в законе?
у минфина и НБУ задачи принципиально разньіе. Каждьій из них должен вьіполнять свою работу, а не чужую в ущерб своей.
то что у каждого свой набор полномочий, обязанностей и задач - это понятно, и естественно не нужно им выполнять чужую работу друг друга. Речь о том, что действия их как-то должны согласовываться между собой и работать в связке над общим результатом, постоянно держа руку на пульсе. На то она и командная работа - один дополняет другого. А упорная независимость может мешать в этом (ну понятно что при этом оба должны быть адекватными - но наверно это у нас уже перешло в разряд фантастики ). У них даже общая конечная цель работы одного может абсолютно не согласовываться и не пересекаться с конечной целью другого. Когда их работа утрачивает синхронность - получается вред и может быть еще хуже.
Получается, когда каждый из них в рамках своих независимостей и возможностей, тянет общее одеяло на себя, приводит к тому что это одеяло рвётся.
Поэтому и возникает вопрос, зачем постоянно акцентируют внимание на этой независимости банка? У меня есть большие сомнения что та же ФРС абсолютно независима от Минфина США, то о какой независимости, даже теоретической, можно говорить у нас? И главное зачем? Превратили это у нас, по-моему, в чисто политическую возню и сплошные манипуляции вокруг.
давно было ясно, что ставка по овгз 10% без железобетонных гарантий стабильного курса неинтересна нерезам, такие гарантии они видели в Яшином лице, Яша понимал свою исключительную незаменимость (и наверное) позволял себе слишком много, за что и был наказан.
Дальше либо ставки по овгз вернутся на обоснованный (для волантильности гривны) уровень 15-17% и глубокого девала не будет (максимум 28-29 грн), либо покупателями овгз останутся только укробанки, тут же получающие под залог ценных бумаг рефинанс под 6%, но в этом случае бегство нерезов и девал ниже 30 неизбежен. Дешевой гривну может сделать только эмиссия. Гривнехранителям лучше сидеть в зелени, чем под 10% на пороховой бочке.
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, Vlad442, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
1. Наиболее прозрачный банк в мире в 2019 году - Central Banking Awards.
2. Глава НБУ – лучший Центральный банкир в Центральной и Восточной Европе в 2019 году (GlobalMarkets)
3. Инфляция 1.7% - НБУ реализует свою цель по стабильности цен в стране
4. Учетная ставка НБУ 6% - самая низкая в истории независимой Украины. И учетная ставка – реально действующий инструмент монетарной политики. В 2020 году НБУ снизил ставку больше всех других центральных банков в мире
5. Международные резервы НБУ = 28.5 млрд долл и растут несмотря на кризис
6. Курс гривни, хотя и плавающий, но стабильный, несмотря на мировой кризис
7. В банковской системе адекватная ликвидность – несмотря на кризис никаких набегов на банки не было в 2020 году – НБУ с помощью своей коммуникации смог снять страхи населения. Депозиты населения в гривне в действующих банках в 2 раза больше, чем в 2015 году
8. Ноль неплатежеспособных банков в системе. Банки адекватно капитализированы и постоянно проходят стресс тесты
9. Общество знает реальных собственников всех 100% украинских банков
10. Банковская система прибыльная 3 года подряд. Прибыльные не только частные банки, но и государственные. Государственный Приватбанк несколько дней назад перечислил 24.5 млрд дивидендов за 2019 год (в 2018 году было 11.5 млрд грн дивидендов)
11. НБУ реализовал множество инициатив для развития безналичных платежей в стране – как результат на сегодня более 50% карточных операций – безналичные расчеты между контрагентами. Это также делает бизнес цивилизованным и снижает теневую экономику
12. С 1 июля НБУ стал регулятором небанковских учреждений, полностью подготовив новую нормативную базу для регулирования нескольких сложных отраслей
13. Глава НБУ – один из подписантов под меморандумом программы сотрудничества с МВФ на 5 млрд долларов, по которому Минфин недавно получил 2.1 млрд долл для финансирования бюджетного дефицита. Программы, под которую также подвязаны новый кредит Мирового банка и программа макрофинансовой помощи ЕС." https://patrioty.org.ua/blogs/khotyte-c ... 34480.html
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.