...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
vitaliian написав:Долярчик сомневаюсь что будь у вас свободная гривна сейчас вы бы вложились в годовой депозит под 13-14%
Якщо б мав зараз запас у пару тисяч долярчиків, то можливо частину б закинув і на таке депо А так, то до кінця літа - тільки купую доляр на вільну гривню!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
knoppixx написав:Добрый. Имхо сменят зелёную команду. Слишком много инвестировано политики в нашу страну. Причина не важна. Важно то, что сменят военные. Держзрада, превышение полномочий и т.д. Зелёные канут в небытие. Курс вторичен. Держава понад усе.
Политики действительно много, она даже вытеснила экономику лоббированием интересов и наживой. Все поделено от ресурсов, до инфраструктуры, гражданам принадлежат только их налоги. Что такое военные? Специалисты в театре сражений. Каждый должен играть свой спектакль, многие уже в этом убедились.
Нарид явно недорабатывает.Да и ума нет,осознания собственных интересов и понимания,как повесить беню на нок-рее,раз эта свинья мешает жить целой стране.
centurionus написав:Більшу частину історії людства правив суспільством "військовий/силовий" прошарок в різних варіаціях, а не бариги, поети, клоуни, урки, відьми тощо. Особливо це стосується т.зв. "індоєвропейських" (військова республіка) культур. В силових структурах зокрема (теоретично): 1) заохочується культ служіння державі та народові 2) існують дисципліна, ієрархія, методи/засоби їх підтримання тощо. Виглядає більш привабливо, ніж безлад та деградація держави під "керуванням" обранцями охлосу. Принаймні, "політрук" на півночі та розвідник на північному сході не є ляльками "олігархів".
Та да, Венесуела, Північна Корея - це мрія кожного, жити в такій дисциплінованій та військово-силовій державі Політрук на півночі - є лялькою в розвідника на північному-сході. А от розвідник на північному сході, має таку ж олігархічно-чиновницьку систему, як в нас... або навіть гірше
Не надо путать тевердое с холодным.Демократия вполне сочетается с военной элитой и суровым исполнением законов.Израиль и Штаты в пример.