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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5803580458055806>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.4 5 126
Прогнозую зростання курсу долара
79%
100
Прогнозую падіння курсу долара
1%
1
Ніяких змін не очікую
20%
25
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На https://ru.investing.com/currencies/usd-uah курс упал от вчерашнего почти на 29 коп.
26,9122 -0,2879 -1,06%
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Гривнехранителям лучше сидеть в зелени, чем под 10% на пороховой бочке.

Ну, до зими сидимо під 17,5-18,5% :wink: А далі - побачимо, сказав сліпий! © :D
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Это что за банк?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:28

  varlo написав:На https://ru.investing.com/currencies/usd-uah курс упал от вчерашнего почти на 29 коп.
26,9122 -0,2879 -1,06%


Он подрастет к 10-00 также, как и упал :wink:
Востаннє редагувалось qay в П'ят 03 лип, 2020 08:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:38

Долярчик сомневаюсь что будь у вас свободная гривна сейчас вы бы вложились в годовой депозит под 13-14%
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:39

  varlo написав:Это что за банк?

З буквою "а" на початку :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:42

  vitaliian написав:Долярчик сомневаюсь что будь у вас свободная гривна сейчас вы бы вложились в годовой депозит под 13-14%

Якщо б мав зараз запас у пару тисяч долярчиків, то можливо частину б закинув і на таке депо :D
А так, то до кінця літа - тільки купую доляр на вільну гривню!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:00

  vitaliian написав:
  75stasstas75 написав:vitaliian
Не, бюджет сверстан под 30, поэтому будет 30+, для этого Яшу и ушли.
тогда с 30+ и ставкой 10% уйдут и нерезы, если они не благотворители. У них же нету доступа к рефинансу под 6% которая ставит в неравные условия нерезов перед укробанками.

одні підуть, інші прийдуть.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:13

  ruvex написав:
  knoppixx написав:Добрый. Имхо сменят зелёную команду. Слишком много инвестировано политики в нашу страну. Причина не важна. Важно то, что сменят военные. Держзрада, превышение полномочий и т.д. Зелёные канут в небытие. Курс вторичен. Держава понад усе.

Политики действительно много, она даже вытеснила экономику лоббированием интересов и наживой. Все поделено от ресурсов, до инфраструктуры, гражданам принадлежат только их налоги. Что такое военные? Специалисты в театре сражений. Каждый должен играть свой спектакль, многие уже в этом убедились.

Нарид явно недорабатывает.Да и ума нет,осознания собственных интересов и понимания,как повесить беню на нок-рее,раз эта свинья мешает жить целой стране.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:18

  Скупердяй написав:
  centurionus написав:Більшу частину історії людства правив суспільством "військовий/силовий" прошарок в різних варіаціях, а не бариги, поети, клоуни, урки, відьми тощо. Особливо це стосується т.зв. "індоєвропейських" (військова республіка) культур.
В силових структурах зокрема (теоретично): 1) заохочується культ служіння державі та народові 2) існують дисципліна, ієрархія, методи/засоби їх підтримання тощо.
Виглядає більш привабливо, ніж безлад та деградація держави під "керуванням" обранцями охлосу.
Принаймні, "політрук" на півночі та розвідник на північному сході не є ляльками "олігархів".

Та да, Венесуела, Північна Корея - це мрія кожного, жити в такій дисциплінованій та військово-силовій державі :mrgreen:
Політрук на півночі - є лялькою в розвідника на північному-сході. А от розвідник на північному сході, має таку ж олігархічно-чиновницьку систему, як в нас... або навіть гірше :mrgreen:

Не надо путать тевердое с холодным.Демократия вполне сочетается с военной элитой и суровым исполнением законов.Израиль и Штаты в пример.
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