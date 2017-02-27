Alex2007 написав:Превратили это у нас, по-моему, в чисто политическую возню и сплошные манипуляции вокруг.
Совершенно верно. В государстве структуры должны работать слаженно и на одну цель, когда все работают по принципу - Лебедь, рак и щука, то и получается басня.
Однажды Лебедь, Рак да Щука Везти с поклажей воз взялись И вместе трое все в него впряглись; Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу! Поклажа бы для них казалась и легка: Да Лебедь рвется в облака, Рак пятится назад, а Щука тянет в воду. Кто виноват из них, кто прав - судить не нам; Да только воз и ныне там.
Похоже лебедь тут Минфин, рак- Нацбанк, а щука - Зеленский, а повозка наша экономика, которая не едет Как говорила Гонтарева в любом деле должен быть эквилибриум, а его нет.
vitaliian написав:давно было ясно, что ставка по овгз 10% без железобетонных гарантий стабильного курса неинтересна нерезам, такие гарантии они видели в Яшином лице, Яша понимал свою исключительную незаменимость (и наверное) позволял себе слишком много, за что и был наказан.
Дальше либо ставки по овгз вернутся на обоснованный (для волантильности гривны) уровень 15-17% и глубокого девала не будет (максимум 28-29 грн), либо покупателями овгз останутся только укробанки, тут же получающие под залог ценных бумаг рефинанс под 6%, но в этом случае бегство нерезов и девал ниже 30 неизбежен. Дешевой гривну может сделать только эмиссия. Гривнехранителям лучше сидеть в зелени, чем под 10% на пороховой бочке.
goldfinger написав:захожу в нее лишь эпизодически,когда считаю ее дешёвой или справедливо оцененной.И
а сейчас она дешевая или дорогая?
Пока немного переоценена,карантин с угнетённым спросом,конечно,искажает картину.Я вижу сейчас 28,5 ,но при ставке в 10% и,скажем,более насыщенной гривной реальной экономике,с потенциалом для ослабления на фоне выплат внешних долгов до 30 в августе и 33-35 в октябре.Но я же не глава НБУ,не я же провожу политику удешевления госзаимствований за счёт обескровливания реального сектора и доходов домохозяйств с совершенно идиотской ставкой рефинанса в 6% Пусть завтра 0% объявят,что изменится?Банк вам выдаст под 5?Дудки-никто в это не верит.Поэтому,при таком сюрреализме курс теоретически 26 и до конца года может быть, только кто в живых и с работой останется?Ушатать бизнес и население ради стабильности?А для кого тогда такая стабильность!?
Можете вже претендувати на голову НБУ! З такими знаннями і розумінням як у вас ви один зможете виправити ситуацію! Причому зразу і назавжди! А ви і в футболі розбираєтеся?! Вам обіцяють мінімалку підняти до 5000 гривень, так що буде краще!
Ажіотаж на торгах, викликаний заявою про відставку голови НБУ, довелося гасити Нацбанку і державному Укргазбанку. Вчора НБУ двічі виходив на ринок з інтервенцією з продажем валюти. Обидва рази Нацбанк продав 100 млн – по 27,15 гривні та по 27,20 гривні.
Нардепка показала шалені прибутки членів наглядової ради "Укрзалізниці"
вона оприлюднила таблицю, яка наказує захмарні прибутки посадовців, але за різний проміжок часу. Наприклад, згідно з документом, сума, отримана главою Наглядової ради Аджунером Шевки за період з 2018 по 2020 рік – 13,8 мільйона гривень.
Крім того, Андерс Ослунд з вересня по 30 квітня отримав понад 11,7 млн грн. Крістіан Кун – 11,7 млн. Олег Журавльов і Сергій Лещенко з початку січня до кінця квітня "заробили" по більш ніж 1,4 млн грн. А Адомас Азуолас Аудіцкас отримав майже 3,1 млн грн.
"Доходи членів наглядової ради "Укрзалізниці". Тієї залізниці, яка перейшла на 4-денну роботу, тієї, де діряві потяги, тієї, яка закриває сортувальні станції та звільняє 70 тисяч залізничників, тієї, яка на межі банкрутства", – прокоментувала документ нардепка. https://www.obozrevatel.com/ukr/society ... znitsi.htm