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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 58045805580658075808>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.4 5 132
Прогнозую зростання курсу долара
80%
106
Прогнозую падіння курсу долара
1%
1
Ніяких змін не очікую
19%
25
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ажіотаж на торгах, викликаний заявою про відставку голови НБУ, довелося гасити Нацбанку і державному Укргазбанку. Вчора НБУ двічі виходив на ринок з інтервенцією з продажем валюти. Обидва рази Нацбанк продав 100 млн – по 27,15 гривні та по 27,20 гривні.
NatiK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:37

  NatiK написав:Ажіотаж на торгах, викликаний заявою про відставку голови НБУ, довелося гасити Нацбанку і державному Укргазбанку. Вчора НБУ двічі виходив на ринок з інтервенцією з продажем валюти. Обидва рази Нацбанк продав 100 млн – по 27,15 гривні та по 27,20 гривні.


судя по остаткам на корсчете - это только начало
гривны немеряно
TRW00
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:37

меня как физика устроил бы курс 26.00-27.00
но, как спд то нормальный курс бы меня устроил 27,5 - 28,5. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

27,2725 +0,0725
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:39

Нардепка показала шалені прибутки членів наглядової ради "Укрзалізниці"

вона оприлюднила таблицю, яка наказує захмарні прибутки посадовців, але за різний проміжок часу. Наприклад, згідно з документом, сума, отримана главою Наглядової ради Аджунером Шевки за період з 2018 по 2020 рік – 13,8 мільйона гривень.

Крім того, Андерс Ослунд з вересня по 30 квітня отримав понад 11,7 млн ​​грн. Крістіан Кун – 11,7 млн. Олег Журавльов і Сергій Лещенко з початку січня до кінця квітня "заробили" по більш ніж 1,4 млн грн. А Адомас Азуолас Аудіцкас отримав майже 3,1 млн грн.

"Доходи членів наглядової ради "Укрзалізниці". Тієї залізниці, яка перейшла на 4-денну роботу, тієї, де діряві потяги, тієї, яка закриває сортувальні станції та звільняє 70 тисяч залізничників, тієї, яка на межі банкрутства", – прокоментувала документ нардепка.
https://www.obozrevatel.com/ukr/society ... znitsi.htm
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:42

  jump написав:Нардепка показала шалені прибутки членів наглядової ради "Укрзалізниці"

вона оприлюднила таблицю, яка наказує захмарні прибутки посадовців, але за різний проміжок часу. Наприклад, згідно з документом, сума, отримана главою Наглядової ради Аджунером Шевки за період з 2018 по 2020 рік – 13,8 мільйона гривень.

Крім того, Андерс Ослунд з вересня по 30 квітня отримав понад 11,7 млн ​​грн. Крістіан Кун – 11,7 млн. Олег Журавльов і Сергій Лещенко з початку січня до кінця квітня "заробили" по більш ніж 1,4 млн грн. А Адомас Азуолас Аудіцкас отримав майже 3,1 млн грн.

"Доходи членів наглядової ради "Укрзалізниці". Тієї залізниці, яка перейшла на 4-денну роботу, тієї, де діряві потяги, тієї, яка закриває сортувальні станції та звільняє 70 тисяч залізничників, тієї, яка на межі банкрутства", – прокоментувала документ нардепка.
https://www.obozrevatel.com/ukr/society ... znitsi.htm


увольнять людей и платить себе высокие зп много ума не надо
TRW00
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:45

  jump написав:Нардепка показала шалені прибутки членів наглядової ради "Укрзалізниці"

вона оприлюднила таблицю, яка наказує захмарні прибутки посадовців, але за різний проміжок часу. Наприклад, згідно з документом, сума, отримана главою Наглядової ради Аджунером Шевки за період з 2018 по 2020 рік – 13,8 мільйона гривень.

Крім того, Андерс Ослунд з вересня по 30 квітня отримав понад 11,7 млн ​​грн. Крістіан Кун – 11,7 млн. Олег Журавльов і Сергій Лещенко з початку січня до кінця квітня "заробили" по більш ніж 1,4 млн грн. А Адомас Азуолас Аудіцкас отримав майже 3,1 млн грн.

"Доходи членів наглядової ради "Укрзалізниці". Тієї залізниці, яка перейшла на 4-денну роботу, тієї, де діряві потяги, тієї, яка закриває сортувальні станції та звільняє 70 тисяч залізничників, тієї, яка на межі банкрутства", – прокоментувала документ нардепка.
https://www.obozrevatel.com/ukr/society ... znitsi.htm

Это преступление, давно надо было приватизировать.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ОТП-онлайн зранку 27.2 на себе.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:52

  stryzhko написав:ОТП-онлайн зранку 27.2 на себе.


А в отделении 26,90 / 27,20
То есть наличку по 27,20 продают , инфа с сайта банка , смешные они )))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:02

  stryzhko написав:ОТП-онлайн зранку 27.2 на себе.

ты, если пишешь, то пиши чистыми
SILVER_UA
 
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