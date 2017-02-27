Ажіотаж на торгах, викликаний заявою про відставку голови НБУ, довелося гасити Нацбанку і державному Укргазбанку. Вчора НБУ двічі виходив на ринок з інтервенцією з продажем валюти. Обидва рази Нацбанк продав 100 млн – по 27,15 гривні та по 27,20 гривні.
NatiK написав:Ажіотаж на торгах, викликаний заявою про відставку голови НБУ, довелося гасити Нацбанку і державному Укргазбанку. Вчора НБУ двічі виходив на ринок з інтервенцією з продажем валюти. Обидва рази Нацбанк продав 100 млн – по 27,15 гривні та по 27,20 гривні.
судя по остаткам на корсчете - это только начало гривны немеряно
Нардепка показала шалені прибутки членів наглядової ради "Укрзалізниці"
вона оприлюднила таблицю, яка наказує захмарні прибутки посадовців, але за різний проміжок часу. Наприклад, згідно з документом, сума, отримана главою Наглядової ради Аджунером Шевки за період з 2018 по 2020 рік – 13,8 мільйона гривень.
Крім того, Андерс Ослунд з вересня по 30 квітня отримав понад 11,7 млн грн. Крістіан Кун – 11,7 млн. Олег Журавльов і Сергій Лещенко з початку січня до кінця квітня "заробили" по більш ніж 1,4 млн грн. А Адомас Азуолас Аудіцкас отримав майже 3,1 млн грн.
"Доходи членів наглядової ради "Укрзалізниці". Тієї залізниці, яка перейшла на 4-денну роботу, тієї, де діряві потяги, тієї, яка закриває сортувальні станції та звільняє 70 тисяч залізничників, тієї, яка на межі банкрутства", – прокоментувала документ нардепка. https://www.obozrevatel.com/ukr/society ... znitsi.htm
jump написав:Нардепка показала шалені прибутки членів наглядової ради "Укрзалізниці"
вона оприлюднила таблицю, яка наказує захмарні прибутки посадовців, але за різний проміжок часу. Наприклад, згідно з документом, сума, отримана главою Наглядової ради Аджунером Шевки за період з 2018 по 2020 рік – 13,8 мільйона гривень.
Крім того, Андерс Ослунд з вересня по 30 квітня отримав понад 11,7 млн грн. Крістіан Кун – 11,7 млн. Олег Журавльов і Сергій Лещенко з початку січня до кінця квітня "заробили" по більш ніж 1,4 млн грн. А Адомас Азуолас Аудіцкас отримав майже 3,1 млн грн.
"Доходи членів наглядової ради "Укрзалізниці". Тієї залізниці, яка перейшла на 4-денну роботу, тієї, де діряві потяги, тієї, яка закриває сортувальні станції та звільняє 70 тисяч залізничників, тієї, яка на межі банкрутства", – прокоментувала документ нардепка. https://www.obozrevatel.com/ukr/society ... znitsi.htm
увольнять людей и платить себе высокие зп много ума не надо
jump написав:Нардепка показала шалені прибутки членів наглядової ради "Укрзалізниці"
вона оприлюднила таблицю, яка наказує захмарні прибутки посадовців, але за різний проміжок часу. Наприклад, згідно з документом, сума, отримана главою Наглядової ради Аджунером Шевки за період з 2018 по 2020 рік – 13,8 мільйона гривень.
Крім того, Андерс Ослунд з вересня по 30 квітня отримав понад 11,7 млн грн. Крістіан Кун – 11,7 млн. Олег Журавльов і Сергій Лещенко з початку січня до кінця квітня "заробили" по більш ніж 1,4 млн грн. А Адомас Азуолас Аудіцкас отримав майже 3,1 млн грн.
"Доходи членів наглядової ради "Укрзалізниці". Тієї залізниці, яка перейшла на 4-денну роботу, тієї, де діряві потяги, тієї, яка закриває сортувальні станції та звільняє 70 тисяч залізничників, тієї, яка на межі банкрутства", – прокоментувала документ нардепка. https://www.obozrevatel.com/ukr/society ... znitsi.htm
Это преступление, давно надо было приватизировать.