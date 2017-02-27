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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5803580458055806

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.4 5 126
Прогнозую зростання курсу долара
79%
100
Прогнозую падіння курсу долара
1%
1
Ніяких змін не очікую
20%
25
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:18

  Alex2007 написав:Превратили это у нас, по-моему, в чисто политическую возню и сплошные манипуляции вокруг.


Совершенно верно. В государстве структуры должны работать слаженно и на одну цель, когда все работают по принципу - Лебедь, рак и щука, то и получается басня.

Однажды Лебедь, Рак да Щука
Везти с поклажей воз взялись
И вместе трое все в него впряглись;
Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу!
Поклажа бы для них казалась и легка:
Да Лебедь рвется в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав - судить не нам;
Да только воз и ныне там.

Похоже лебедь тут Минфин, рак- Нацбанк, а щука - Зеленский, а повозка наша экономика, которая не едет :mrgreen: :mrgreen:
Как говорила Гонтарева в любом деле должен быть эквилибриум, а его нет.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:20

  vitaliian написав:давно было ясно, что ставка по овгз 10% без железобетонных гарантий стабильного курса неинтересна нерезам, такие гарантии они видели в Яшином лице, Яша понимал свою исключительную незаменимость (и наверное) позволял себе слишком много, за что и был наказан.

Дальше либо ставки по овгз вернутся на обоснованный (для волантильности гривны) уровень 15-17% и глубокого девала не будет (максимум 28-29 грн), либо покупателями овгз останутся только укробанки, тут же получающие под залог ценных бумаг рефинанс под 6%, но в этом случае бегство нерезов и девал ниже 30 неизбежен. Дешевой гривну может сделать только эмиссия. Гривнехранителям лучше сидеть в зелени, чем под 10% на пороховой бочке.

Волатильности.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:22

  goldfinger написав:
  vitaliian написав:
  goldfinger написав:захожу в нее лишь эпизодически,когда считаю ее дешёвой или справедливо оцененной.И
а сейчас она дешевая или дорогая?

Пока немного переоценена,карантин с угнетённым спросом,конечно,искажает картину.Я вижу сейчас 28,5 ,но при ставке в 10% и,скажем,более насыщенной гривной реальной экономике,с потенциалом для ослабления на фоне выплат внешних долгов до 30 в августе и 33-35 в октябре.Но я же не глава НБУ,не я же провожу политику удешевления госзаимствований за счёт обескровливания реального сектора и доходов домохозяйств с совершенно идиотской ставкой рефинанса в 6% Пусть завтра 0% объявят,что изменится?Банк вам выдаст под 5?Дудки-никто в это не верит.Поэтому,при таком сюрреализме курс теоретически 26 и до конца года может быть, только кто в живых
и с работой останется?Ушатать бизнес и население ради стабильности?А для кого тогда такая стабильность!?

Можете вже претендувати на голову НБУ! З такими знаннями і розумінням як у вас ви один зможете виправити ситуацію! Причому зразу і назавжди! А ви і в футболі розбираєтеся?!
Вам обіцяють мінімалку підняти до 5000 гривень, так що буде краще!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:22

Утренние курсы (ПОВ, опт), 9-15:

Харьков 27.05 - 27.15
Сумы 26.90 - 27.20
Полтава 27.00 - 27.18

Вчера утром: Харьков 26.90 - 27.10, Сумы 26.75 - 26.95, Полтава 26.80 - 26.90
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ажіотаж на торгах, викликаний заявою про відставку голови НБУ, довелося гасити Нацбанку і державному Укргазбанку. Вчора НБУ двічі виходив на ринок з інтервенцією з продажем валюти. Обидва рази Нацбанк продав 100 млн – по 27,15 гривні та по 27,20 гривні.
NatiK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:37

меня как физика устроил бы курс 26.00-27.00
но, как спд то нормальный курс бы меня устроил 27,5 - 28,5. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

27,2725 +0,0725
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:39

Нардепка показала шалені прибутки членів наглядової ради "Укрзалізниці"

вона оприлюднила таблицю, яка наказує захмарні прибутки посадовців, але за різний проміжок часу. Наприклад, згідно з документом, сума, отримана главою Наглядової ради Аджунером Шевки за період з 2018 по 2020 рік – 13,8 мільйона гривень.

Крім того, Андерс Ослунд з вересня по 30 квітня отримав понад 11,7 млн ​​грн. Крістіан Кун – 11,7 млн. Олег Журавльов і Сергій Лещенко з початку січня до кінця квітня "заробили" по більш ніж 1,4 млн грн. А Адомас Азуолас Аудіцкас отримав майже 3,1 млн грн.

"Доходи членів наглядової ради "Укрзалізниці". Тієї залізниці, яка перейшла на 4-денну роботу, тієї, де діряві потяги, тієї, яка закриває сортувальні станції та звільняє 70 тисяч залізничників, тієї, яка на межі банкрутства", – прокоментувала документ нардепка.
https://www.obozrevatel.com/ukr/society ... znitsi.htm
jump
 
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