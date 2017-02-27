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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:03
zzzzzz написав:
смешные они )))
на самом деле там есть комиссия, о которой рупор выше, специально умалчивает
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SILVER_UA
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:11
SILVER_UA написав:на самом деле там есть комиссия, о которой рупор выше, специально умалчивает
Буду радий уточненим цифрам з комісією, бо в темі "ОТП" озвучують 0.1%, тобто 27.17))
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stryzhko
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:13
Возможно скоро пик...
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Captain Obvious
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:13
Полтава, вікна 27.05/27.2
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stryzhko
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:15
Captain Obvious написав:
Возможно скоро пик...
спрос очень большой, пару ярдов сольют и поймут что сдержать не могут
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TRW00
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:15
Якась уйня вийде, якщо сьогодні, в П'ЯТНИЦЮ - підростем.
Обмінки на вихідних будуть тішитись-ненатішитись.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:23
stryzhko написав:
SILVER_UA написав:на самом деле там есть комиссия, о которой рупор выше, специально умалчивает
Буду радий уточненим цифрам з комісією, бо в темі "ОТП" озвучують 0.1%, тобто 27.17))
уже не 27.20 по итогу
Востаннє редагувалось SILVER_UA
в П'ят 03 лип, 2020 10:44, всього редагувалось 1 раз.
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SILVER_UA
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:25
Долярчик написав:
Якась уйня вийде, якщо сьогодні, в П'ЯТНИЦЮ - підростем.
Обмінки на вихідних будуть тішитись-ненатішитись.
Долярчик, ДС всегда говорил, что традиционно в пятницу курс чуть повыше (кажется, это звучало так: "традиционный пятничный подскок"), потому что бизнес выходные предпочитает переждать в долларе, а не в гривне.
Так что возможно курс останется вчерашний плюс символческие пару копеек
P.S. А обменки всегда на выходные увеличивают маржу и радуются жизни
Востаннє редагувалось ЯЧитатель
в П'ят 03 лип, 2020 10:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:25
странно что ОВГЗ на вторичном рынке вообще никак не реагируют.
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TRW00
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:26
TRW00 написав:
спрос очень большой
Captain Obvious написав:
Возможно скоро пик...
, пару ярдов сольют и поймут что сдержать не могут
Вчера НБУ дважды выходил на МБ с суммами по 100 млн.долл.
И если первые 100 млн. выкупили полностью, то из вторых 100 млн. выкупили лишь около половины
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Igneus
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