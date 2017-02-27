на самом деле там есть комиссия, о которой рупор выше, специально умалчивает
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:03
Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Буду радий уточненим цифрам з комісією, бо в темі "ОТП" озвучують 0.1%, тобто 27.17))
Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Возможно скоро пик...
Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Полтава, вікна 27.05/27.2
Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:15
Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Якась уйня вийде, якщо сьогодні, в П'ЯТНИЦЮ - підростем.
Обмінки на вихідних будуть тішитись-ненатішитись.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:23
уже не 27.20 по итогу
Востаннє редагувалось SILVER_UA в П'ят 03 лип, 2020 10:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:25
Долярчик, ДС всегда говорил, что традиционно в пятницу курс чуть повыше (кажется, это звучало так: "традиционный пятничный подскок"), потому что бизнес выходные предпочитает переждать в долларе, а не в гривне.
Так что возможно курс останется вчерашний плюс символческие пару копеек
P.S. А обменки всегда на выходные увеличивают маржу и радуются жизни
Востаннє редагувалось ЯЧитатель в П'ят 03 лип, 2020 10:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
странно что ОВГЗ на вторичном рынке вообще никак не реагируют.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:26
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