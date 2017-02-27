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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5805580658075808>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.4 5 132
Прогнозую зростання курсу долара
80%
106
Прогнозую падіння курсу долара
1%
1
Ніяких змін не очікую
19%
25
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:03

  zzzzzz написав:смешные они )))

на самом деле там есть комиссия, о которой рупор выше, специально умалчивает
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

SILVER_UA написав:на самом деле там есть комиссия, о которой рупор выше, специально умалчивает

Буду радий уточненим цифрам з комісією, бо в темі "ОТП" озвучують 0.1%, тобто 27.17))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Возможно скоро пик...
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Полтава, вікна 27.05/27.2
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:15

  Captain Obvious написав:Возможно скоро пик...

спрос очень большой, пару ярдов сольют и поймут что сдержать не могут
TRW00
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Якась уйня вийде, якщо сьогодні, в П'ЯТНИЦЮ - підростем.
Обмінки на вихідних будуть тішитись-ненатішитись.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:23

  stryzhko написав:
SILVER_UA написав:на самом деле там есть комиссия, о которой рупор выше, специально умалчивает

Буду радий уточненим цифрам з комісією, бо в темі "ОТП" озвучують 0.1%, тобто 27.17))

уже не 27.20 по итогу :!:
Востаннє редагувалось SILVER_UA в П'ят 03 лип, 2020 10:44, всього редагувалось 1 раз.
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:25

  Долярчик написав:Якась уйня вийде, якщо сьогодні, в П'ЯТНИЦЮ - підростем.
Обмінки на вихідних будуть тішитись-ненатішитись.

Долярчик, ДС всегда говорил, что традиционно в пятницу курс чуть повыше (кажется, это звучало так: "традиционный пятничный подскок"), потому что бизнес выходные предпочитает переждать в долларе, а не в гривне.
Так что возможно курс останется вчерашний плюс символческие пару копеек
P.S. А обменки всегда на выходные увеличивают маржу и радуются жизни :)
Востаннє редагувалось ЯЧитатель в П'ят 03 лип, 2020 10:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

странно что ОВГЗ на вторичном рынке вообще никак не реагируют.
TRW00
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:26

  TRW00 написав:
  Captain Obvious написав:Возможно скоро пик...

спрос очень большой, пару ярдов сольют и поймут что сдержать не могут

Вчера НБУ дважды выходил на МБ с суммами по 100 млн.долл.
И если первые 100 млн. выкупили полностью, то из вторых 100 млн. выкупили лишь около половины :wink:
Igneus
 
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