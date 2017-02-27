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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:28
НБУ продал долларов вчера 151 млн
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:29
Igneus написав: TRW00 написав:
спрос очень большой
Captain Obvious написав:
Возможно скоро пик...
, пару ярдов сольют и поймут что сдержать не могут
Вчера НБУ дважды выходил на МБ с суммами по 100 млн.долл.
И если первые 100 млн. выкупили полностью, то из вторых 100 млн. выкупили лишь около половины
и что? сегодня подвезли новые дровишки
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TRW00
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:43
TRW00 написав: Igneus написав: TRW00 написав:спрос очень большой
, пару ярдов сольют и поймут что сдержать не могут
Вчера НБУ дважды выходил на МБ с суммами по 100 млн.долл.
И если первые 100 млн. выкупили полностью, то из вторых 100 млн. выкупили лишь около половины
и что? сегодня подвезли новые дровишки
Основной товар, то бишь доллар, сегодня на замке. Выходной в США.
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Igneus
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:46
zzzzzz написав:
НБУ продал долларов вчера 151 млн
Не має такого сильного попиту як раніше. Вірус підкосив всіх. Це видно по обертах МБ. А нерези не можуть одномоментно вийти. В якійсь мірі НБУ навіть стало легше гасити коливання. Є надія що високоамплітудних коливань (в районі 1 грн за два дні) до запуску гривневого друкарського верстату не буде. Проте плавного росту (не вірю я в зниження) курсу теж ніхто не відміняв.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:08
Пошел откат.
Капитан, как всегда,великолепен.
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Captain Obvious
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