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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:28
НБУ продал долларов вчера 151 млн
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:29
Igneus написав: TRW00 написав:
спрос очень большой
Captain Obvious написав:
Возможно скоро пик...
, пару ярдов сольют и поймут что сдержать не могут
Вчера НБУ дважды выходил на МБ с суммами по 100 млн.долл.
И если первые 100 млн. выкупили полностью, то из вторых 100 млн. выкупили лишь около половины
и что? сегодня подвезли новые дровишки
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TRW00
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:43
TRW00 написав: Igneus написав: TRW00 написав:спрос очень большой
, пару ярдов сольют и поймут что сдержать не могут
Вчера НБУ дважды выходил на МБ с суммами по 100 млн.долл.
И если первые 100 млн. выкупили полностью, то из вторых 100 млн. выкупили лишь около половины
и что? сегодня подвезли новые дровишки
Основной товар, то бишь доллар, сегодня на замке. Выходной в США.
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Igneus
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:46
zzzzzz написав:
НБУ продал долларов вчера 151 млн
Не має такого сильного попиту як раніше. Вірус підкосив всіх. Це видно по обертах МБ. А нерези не можуть одномоментно вийти. В якійсь мірі НБУ навіть стало легше гасити коливання. Є надія що високоамплітудних коливань (в районі 1 грн за два дні) до запуску гривневого друкарського верстату не буде. Проте плавного росту (не вірю я в зниження) курсу теж ніхто не відміняв.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Realist
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:08
Пошел откат.
Капитан, как всегда,великолепен.
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Captain Obvious
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:18
TRW00 написав:
странно что ОВГЗ на вторичном рынке вообще никак не реагируют.
Мало того, ФИЗИКИ и юрики вчера КУПИЛИ почти на 90 млн гривневых бумаг! Продавали банки и нерезы//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:25
Captain Obvious написав:
Пошел откат.
Капитан, как всегда,великолепен.
8 копеек отката после 55 копеек роста- это конечно сильно.
Это просто наш МБ реагирует так на откат доллара в мире. Там тоже после вчерашнего резкого укрепления бакс немного сдал позиции. А у нас пока выше 27 сидим по безналу, об откатах лучше особо не говорить. Теперь 27.00 стал стартовой площадкой для нового полета вверх.
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yuri_m
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:26
Captain Obvious написав:
Пошел откат.
Капитан, как всегда,великолепен.
капитан как всегда балаболен
на межбанке боковик, но он сумел увидеть отсутствие роста на наличке
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SILVER_UA
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:44
Девальвация национальніх валют полезна и неизбежна для любого развивающегося
государства. То что у нас гривна железобетоннная (и её крепости обззавидовались евро и доллар) - это приятный бонус.
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Yuri_61
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:55
Captain Obvious написав:
Пошел откат. Капитан, как всегда,великолепен.
Якщо сьогодні ВР провалить відставку яші так і під кінець дня можем намалювати 27 на вихід*Відправлено з Чату
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Nazarkino
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