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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5806580758085809>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.4 5 134
Прогнозую зростання курсу долара
80%
107
Прогнозую падіння курсу долара
1%
1
Ніяких змін не очікую
19%
26
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:28

НБУ продал долларов вчера 151 млн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:29

  Igneus написав:
  TRW00 написав:
  Captain Obvious написав:Возможно скоро пик...

спрос очень большой, пару ярдов сольют и поймут что сдержать не могут

Вчера НБУ дважды выходил на МБ с суммами по 100 млн.долл.
И если первые 100 млн. выкупили полностью, то из вторых 100 млн. выкупили лишь около половины :wink:

и что? сегодня подвезли новые дровишки
TRW00
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:43

  TRW00 написав:
  Igneus написав:
  TRW00 написав:спрос очень большой, пару ярдов сольют и поймут что сдержать не могут

Вчера НБУ дважды выходил на МБ с суммами по 100 млн.долл.
И если первые 100 млн. выкупили полностью, то из вторых 100 млн. выкупили лишь около половины :wink:

и что? сегодня подвезли новые дровишки

Основной товар, то бишь доллар, сегодня на замке. Выходной в США.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:46

  zzzzzz написав:НБУ продал долларов вчера 151 млн

Не має такого сильного попиту як раніше. Вірус підкосив всіх. Це видно по обертах МБ. А нерези не можуть одномоментно вийти. В якійсь мірі НБУ навіть стало легше гасити коливання. Є надія що високоамплітудних коливань (в районі 1 грн за два дні) до запуску гривневого друкарського верстату не буде. Проте плавного росту (не вірю я в зниження) курсу теж ніхто не відміняв.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пошел откат.
Капитан, как всегда,великолепен.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:18

  TRW00 написав:странно что ОВГЗ на вторичном рынке вообще никак не реагируют.
Мало того, ФИЗИКИ и юрики вчера КУПИЛИ почти на 90 млн гривневых бумаг! Продавали банки и нерезы//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:25

  Captain Obvious написав:Пошел откат.
Капитан, как всегда,великолепен.

8 копеек отката после 55 копеек роста- это конечно сильно. :mrgreen: Это просто наш МБ реагирует так на откат доллара в мире. Там тоже после вчерашнего резкого укрепления бакс немного сдал позиции. А у нас пока выше 27 сидим по безналу, об откатах лучше особо не говорить. Теперь 27.00 стал стартовой площадкой для нового полета вверх.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:26

  Captain Obvious написав:Пошел откат.
Капитан, как всегда,великолепен.

капитан как всегда балаболен :mrgreen:
на межбанке боковик, но он сумел увидеть отсутствие роста на наличке
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Девальвация национальніх валют полезна и неизбежна для любого развивающегося
государства. То что у нас гривна железобетоннная (и её крепости обззавидовались евро и доллар) - это приятный бонус.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:55

  Captain Obvious написав:Пошел откат. Капитан, как всегда,великолепен.

Якщо сьогодні ВР провалить відставку яші так і під кінець дня можем намалювати 27 на вихід

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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