Nazarkino написав:
Якщо сьогодні ВР провалить відставку яші так і під кінець дня можем намалювати 27 на вихід
*Відправлено з Чату
Якщо це станеться то Зе слід подавати у відставку і восени....нові вибори.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 12:03
Якщо це станеться то Зе слід подавати у відставку і восени....нові вибори.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 12:04
Середньорічна-зважена + момент
Вітаюсь со всіма!
СередньоМісячна - то є зважена по щоденним обертам МБ ціна доляра за місяц.
В цьому році буду враховувати не подвійний, а одинарний обсяг обертів тільки доляра , як то публікує НБУ ось тут -
Місяц____Об'єм___СерМіся___Дельта
01.05.2018 3888,77 26,167889 0,033505
01.06.2018 3454,98 26,231751 0,063862
01.07.2018 4383,40 26,439794 0,208043
01.08.2018 5238,84 27,525641 1,085847
01.09.2018 4562,44 28,191944 0,666303
01.10.2018 5383,66 28,125446 -0,066498
01.11.2018 5509,85 27,968693 -0,156753
01.12.2018 4953,61 27,740113 -0,228581
01.01.2019 4714,04 27,904013 0,163900
01.02.2019 5078,74 27,073843 -0,830170
01.03.2019 5785,35 26,868384 -0,205460
01.04.2019 5757,22 26,784777 -0,083607
01.05.2019 5433,43 26,394721 -0,390056
01.06.2019 5115,31 26,465968 0,071247
01.07.2019 8240,02 25,641811 -0,824157
01.08.2019 6799,66 25,272981 -0,368830
01.09.2019 7555,20 24,719827 -0,553154
01.10.2019 8397,22 24,843253 0,123426
01.11.2019 7707,74 24,315096 -0,528156
01.12.2019 10149,23 23,549794 -0,765302
01.01.2020 7123,93 24,309569 0,759774
01.02.2020 7331,94 24,578769 0,269200
01.03.2020 10773,33 26,444262 2,129166
01.04.2020 6953,16 27,195812 0,751550
01.05.2020 5428,59 26,782317 -0,413495
01.06.2020 6422,47 26,691528 -0,090789
Оберти в червні, кожного попереднього року, після травня падали, а курс підростав. А в цьому році все якось навпаки. Хоча попереду літо, та, здається, кінець місяця пожвавішав бізнесдіяльність, завдяки спробі виходу з карантину. А недолугі асиметричні потуги НБУ підняти вартість доляра не призвели до бажанного, бо валюти на ринку більше ніж потребує поточна бізнесактивність!
Якось тяжко писати на такому підскоку на момент. Здається, якщо Якову не вдалося підняти кошт доляра асіметричною торгівлею на МіжБанку, він своїм демаршем досяг цього. Все ж таки єдиний доляровий міліонер в НБУ!
Я багато писав що мені не подобається в діяльності НБУ, від дуже повільного зниження облікової ставки в ревальваційні роки, його завеликого прискорення в цьому році, до поточної асіметрії торговлі на часі. Я б сказав бездіяльності по відношенню до податку з прибутку з депозитів пересічного і потакання відсутності того податку з ОВДП.
Та не все в світі чорно-біле. Як би там не кричали, що ставка в шість відсотків завелика для 1,7 відсоткової інфляції, та вона найменьша за останні часи. Золотовалютні резерви і казначейский рахунок наповнені. Шоб там не голосили, а потрібна кількість грошей в єкономіці є, ще й непогана залишкова ліквідність присутня. Тільки недолугі люди можуть кричати, що перерахунок прибутку девідендів ПриватБанку в бюджет Держави є невидача кредитів єкономіці на цю суму, бо там грошей для кредитування валом, бо ще раз наголошую на великій залишковій (іншими словами такої, якої немає куди пристроїти, аля видати кредит). Тільки б противаги необхідності підвищувати гривньові резерви під ріст валютних авуарів банків було б достатньо, щоб стримати можливий перетік цих залишкових грошей у валюту, із зрозумілими наслідками подальшої девальвації. Ще хочу таки звернути увагу на зменьшення як відсотка обслуговування державних боргів, так і самих запозичень. І це таки досягнення поточного керівництва НБУ.
Мінекономіки не 5-7-9 пропагандувати, бо НБУ вже шість зробив, виконавши дві третини цієї програми на моменті, а відкривав би якісь школи бізнесу для українців, бо дійсно немає кому кредити давати! Бо підприємництво, то дефіцитний людський ресурс. Ви ж знаєте скільки початкових бізнесменів банкрутиться і яка частина виходить на прибуток? Яка кількість грошей від Всемірного банку не була використана, бо не було куди й кому! Ще раз, гроші на кредитування у банків є, якщо буде треба ще є рефінансування під 6% можуть взяти. Ось тільки дійсно немає кого кредитувати, а з такими шаленими темпами девальвації і останні поїдуть до сусідів валюту заробляти.
Але такі демарші від посадової особи такого рівня мені дуже недовподоби!
На моменті стоїть не інфляція, а завелика девальвація і відсутність підприємців, їх виїзд за межі Держави.
Середньомісячна більша за середньорічну зважену на кінець травня 25,9847 грн./дол. аж на 0,71(0,93) грн. Знову впали в 1,5 рази.
Маємо таке - хто продавав в травні дорожче 26,691528 грн./дол., чи навпаки купував дешевше, - ті у виграші.
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 03 лип, 2020 12:25, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 12:23
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
03.07.2020..........................27,1986
Доллар прибавил почти 2 копейки.
На отголосках вчерашней паники открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, направились вниз, опустившись за 20 минут на 6 копеек. Спред при этом, вопреки традиции, не сузился, что говорит о малых оборотах. К 11 опустились еще на 1.5 копейки, на полкопейки сузив спред. К 11-30 на копейку отскочили, наконец достигнув рабочего спреда 2 копейки. Похоже, что непривлекательность покупок доллара в американский выходной пересилила панику.
НБУ вчера продал чуть меньше 151 млн.
Остатки на коррсчетах выросли. Рост произошел за счет сокращения объема суточных сертификатов и в меньшей мере за счет расходов казначейства. Изрядная доля высвободившихся с сертификатов средств ушла в НБУ за валюту.
В среду объем валютного рынка сократился с 464 до 349.9 млн. Обороты чистые. Они больше, чем чистый спрос во вторник. Очень сильно сократилось клиентское предложение при почти неизменном спросе.
Когда речь идет о государственных структурах, это принято называть не басней, а системой противовесов. Такая система препятствует узурпации власти и уменьшает последствия ошибок отдельных институтов. В идеале, она еще и способствует умеренности реформ, создавая относительно стабильную среду для жизни и бизнеса.
Хватит ждать сильного гениального руководителя всей страны - пора завязывать с культом личности.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 12:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
походу уже нельзя взять и девальвировать или ревальвировать гривну
эпоха ручного управления курсом доллара в Украине прошла!
Можно управлять кусом, только через эмиссию / реэмиссию гривны
я прав?
считаю, что доллар стал в Украине никомуненужным также в немалой степени по причине стагнации экономики
Имхо курс 30 нормалёк был бы и для бюджета и для экспортёров
а так таки да, гордость за железобетонную гривну одолевает, это прритяно, конечно, как в 2008 году на Дойче велле говорили: немецкий народ горд тем, что евро в 1,5 раза дороже доллара.Мол, типа, простой немецкий бюргер за своё евро может получить больше жизненных благ, чем американский трудяга за свой 1 доллар.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 03 лип, 2020 12:38, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 12:30
Главу Минфина не устраивает низкий курс доллара
Додано: П'ят 03 лип, 2020 12:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
27,1100 -0,0900 -0,33%
Сдавать обратно?
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: П'ят 03 лип, 2020 12:33
Не в теперішньому популістичному світі. Ті хто хоче працювати - давно працюють. А решта чекають на месію який дасть їм все що вони тільки побажають. Головне, щоб було "хліба та видовищ"!
Ви недооцінюєте силу популістів зібраних в одному місці. А ми маємо саме це у владі на даний момент.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: П'ят 03 лип, 2020 12:36
Где вы там сегодня наверху популистов увидели )))
Одно закручивание гаек по всем сферам, начиная от налоговой и заканчивая перманентным увеличением штрафов и мониторингов во всех областях жизни.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 12:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кто ответит, какая сила могла заставить Смолия написать такое крайне скандальное заявление об оставке?
Одобрит ли ВР подання президента об отставке Смолия?
Имхо не соберут голосов!
Чуйка мне подсказывает, что останется Смолий главой НБУ.
Сто пудов Смолий останется!!!!
Кто на него давил и что требовал от него?
Эмиссию? Так правильно требовали. Деньги - кровь экономики. Чтоб лучше экономика работала, крови (денег) должно быть много. А у нас искуственно делают дефицит гривны. Это проще простого.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 03 лип, 2020 12:47, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 12:43
Должен быть эквилибриум интересов, а когда одна структура тянет в одну сторону, а другая структура тоже ответственная за эту область жизни (экономику), тянет в противоположную сторону, получается ноль.
Не читаю Будивельника и Trast.
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