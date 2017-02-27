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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5808580958105811>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.4 5 137
Прогнозую зростання курсу долара
80%
109
Прогнозую падіння курсу долара
1%
1
Ніяких змін не очікую
20%
27
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 12:58

  freeze написав:
  Сибарит написав:Когда речь идет о государственных структурах, это принято называть не басней, а системой противовесов.


Должен быть эквилибриум интересов, а когда одна структура тянет в одну сторону, а другая структура тоже ответственная за эту область жизни (экономику), тянет в противоположную сторону, получается ноль.


В поезде машинист ведет машину, а проводник обилечивает пассажиров.
Если они начнут вести машину вдвоем, или вдвоем начнут обилечивать - сами понимаете, наступит полньій эквилибриум.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:08

  sergey_sryvkin написав:
  freeze написав:
  Сибарит написав:Когда речь идет о государственных структурах, это принято называть не басней, а системой противовесов.


Должен быть эквилибриум интересов, а когда одна структура тянет в одну сторону, а другая структура тоже ответственная за эту область жизни (экономику), тянет в противоположную сторону, получается ноль.


В поезде машинист ведет машину, а проводник обилечивает пассажиров.
Если они начнут вести машину вдвоем, или вдвоем начнут обилечивать - сами понимаете, наступит полньій эквилибриум.

У нас поезд едет на Жашков, а проводник обилечивает на Женеву.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:09

  Сибарит написав:Хватит ждать сильного гениального руководителя всей страны - пора завязывать с культом личности.


Приведите примеры развитых государств где на начальном этапе не было сильного лидера, а были как вы говорите противовесы.
По моему у все экономических чудес на начальном этапе были сильные лидеры, а после достижения высокого уровня, для того чтобы зафиксить результат ставится демократическое управление.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:12

  hno3 написав:
  Сибарит написав:Хватит ждать сильного гениального руководителя всей страны - пора завязывать с культом личности.


Приведите примеры развитых государств где на начальном этапе не было сильного лидера, а были как вы говорите противовесы.
По моему у все экономических чудес на начальном этапе были сильные лидеры, а после достижения высокого уровня, для того чтобы зафиксить результат ставится демократическое управление.


да ВСЕ развитьіе государства :)
США, Канада, Япония, Германия, Южная корея.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:13

  sergey_sryvkin написав:В поезде машинист ведет машину, а проводник обилечивает пассажиров.
Если они начнут вести машину вдвоем, или вдвоем начнут обилечивать - сами понимаете, наступит полньій эквилибриум.


В вашем примере один занимается движением транспорта, другой - сбором денежных средств. Это мало связано.

Минфин и НБУ занимаются глобально одним и тем же - денежно-финансовые отношения, просто у них разные зоны ответственности. И один может легко ставить палки другому в колёса, только спотыкаться от взаимной поломки спиц в колёсах, будет экономика. Что и происходит.
"Мудрые" депутаты и президент - это другой вопрос, палки в колёса экономики вставляют больше, чем с двух сторон, что вдвойне плохо.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:14

Найбільш нервовим виявився Юнекс
вчора в онлнай пропонував по 27.80!
потім скинув до 27.50, зараз продає по 27.15
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:16

  sergey_sryvkin написав:да ВСЕ развитьіе государства :)
США, Канада, Япония, Германия, Южная корея.


У всех этих стран были сильные не демократичные лидеры и методы на начальном этапе тоже были очень не демократичные
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:35

  freeze написав:
  Сибарит написав:Когда речь идет о государственных структурах, это принято называть не басней, а системой противовесов.


Должен быть эквилибриум интересов, а когда одна структура тянет в одну сторону, а другая структура тоже ответственная за эту область жизни (экономику), тянет в противоположную сторону, получается ноль.

Эквилибриум, по-моему, означает не "ноль", а "равновесие" на каком-либо ненулевом уровне.

В теории игр есть классическая игра "Дилемма заключенного", где каждый из двух заключенных независимо друг от друга выбирает из возможных стратегий ту, которая приводит хоть и не к самому лучшему результату, но является наилучшей при любом поведении другого заключенного, то есть не 10 лет заключения или освобождение из-под стражи, а 5 лет заключения.

Принцип разделения властей заложен в статье 6 Конституции для достижения равновесия в государстве, чтобы избежать наихудшего, а именно "игры с нулевой суммой", когда один получает все за счет другого, который все теряет.

Кстати, freeze должен знать, что именно "игра с нулевой суммой" пропагандируется на известной ему ветке:
viewtopic.php?p=5003692#p5003692
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Эх, не успел слить( Ну ладно, подожду следующую волну :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:39

  greenozon написав:Найбільш нервовим виявився Юнекс
вчора в онлнай пропонував по 27.80!
потім скинув до 27.50, зараз продає по 27.15

Если бы он покупал так дорого, то можно было назвать его нервным, а так он просто ушлый.
Игорь
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