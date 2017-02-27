Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:35

freeze написав: Сибарит написав: Когда речь идет о государственных структурах, это принято называть не басней, а системой противовесов. Когда речь идет о государственных структурах, это принято называть не басней, а системой противовесов.



Должен быть эквилибриум интересов, а когда одна структура тянет в одну сторону, а другая структура тоже ответственная за эту область жизни (экономику), тянет в противоположную сторону, получается ноль. Должен быть, а когда одна структура тянет в одну сторону, а другая структура тоже ответственная за эту область жизни (экономику), тянет в противоположную сторону, получается ноль.

, по-моему, означает не, ана каком-либоВ теории игр есть классическая игра, где каждый из двух заключенных независимо друг от друга выбирает из возможных стратегий ту, которая приводит хоть и не к самому лучшему результату, но является наилучшей при любом поведении другого заключенного, то есть не 10 лет заключения или освобождение из-под стражи, а 5 лет заключения.заложен в статье 6 Конституции для достиженияв государстве, чтобы избежать наихудшего, а именно, когда один получает все за счет другого, который все теряет.Кстати,должен знать, что именнопропагандируется на известной ему ветке: