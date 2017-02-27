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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 12:58
freeze написав: Сибарит написав:
Когда речь идет о государственных структурах, это принято называть не басней, а системой противовесов.
Должен быть эквилибриум интересов, а когда одна структура тянет в одну сторону, а другая структура тоже ответственная за эту область жизни (экономику), тянет в противоположную сторону, получается ноль.
В поезде машинист ведет машину, а проводник обилечивает пассажиров.
Если они начнут вести машину вдвоем, или вдвоем начнут обилечивать - сами понимаете, наступит полньій эквилибриум.
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sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:08
sergey_sryvkin написав: freeze написав: Сибарит написав:
Когда речь идет о государственных структурах, это принято называть не басней, а системой противовесов.
Должен быть эквилибриум интересов, а когда одна структура тянет в одну сторону, а другая структура тоже ответственная за эту область жизни (экономику), тянет в противоположную сторону, получается ноль.
В поезде машинист ведет машину, а проводник обилечивает пассажиров.
Если они начнут вести машину вдвоем, или вдвоем начнут обилечивать - сами понимаете, наступит полньій эквилибриум.
У нас поезд едет на Жашков, а проводник обилечивает на Женеву.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:09
Сибарит написав:
Хватит ждать сильного гениального руководителя всей страны - пора завязывать с культом личности.
Приведите примеры развитых государств где на начальном этапе не было сильного лидера, а были как вы говорите противовесы.
По моему у все экономических чудес на начальном этапе были сильные лидеры, а после достижения высокого уровня, для того чтобы зафиксить результат ставится демократическое управление.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
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hno3
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:12
hno3 написав: Сибарит написав:
Хватит ждать сильного гениального руководителя всей страны - пора завязывать с культом личности.
Приведите примеры развитых государств где на начальном этапе не было сильного лидера, а были как вы говорите противовесы.
По моему у все экономических чудес на начальном этапе были сильные лидеры, а после достижения высокого уровня, для того чтобы зафиксить результат ставится демократическое управление.
да ВСЕ развитьіе государства
США, Канада, Япония, Германия, Южная корея.
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sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:13
sergey_sryvkin написав:
В поезде машинист ведет машину, а проводник обилечивает пассажиров.
Если они начнут вести машину вдвоем, или вдвоем начнут обилечивать - сами понимаете, наступит полньій эквилибриум.
В вашем примере один занимается движением транспорта, другой - сбором денежных средств. Это мало связано.
Минфин и НБУ занимаются глобально одним и тем же - денежно-финансовые отношения, просто у них разные зоны ответственности. И один может легко ставить палки другому в колёса, только спотыкаться от взаимной поломки спиц в колёсах, будет экономика. Что и происходит.
"Мудрые" депутаты и президент - это другой вопрос, палки в колёса экономики вставляют больше, чем с двух сторон, что вдвойне плохо.
Не читаю Будивельника и Trast.
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freeze
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:14
Найбільш нервовим виявився Юнекс
вчора в онлнай пропонував по 27.80!
потім скинув до 27.50, зараз продає по 27.15
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greenozon
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:16
sergey_sryvkin написав:
да ВСЕ развитьіе государства
США, Канада, Япония, Германия, Южная корея.
У всех этих стран были сильные не демократичные лидеры и методы на начальном этапе тоже были очень не демократичные
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
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hno3
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:35
Эквилибриум
freeze написав: Сибарит написав:
Когда речь идет о государственных структурах, это принято называть не басней, а системой противовесов.
Должен быть эквилибриум интересов
, а когда одна структура тянет в одну сторону, а другая структура тоже ответственная за эту область жизни (экономику), тянет в противоположную сторону, получается ноль.
, по-моему, означает не "ноль"
, а "равновесие"
на каком-либо ненулевом уровне
.
В теории игр есть классическая игра "Дилемма заключенного"
, где каждый из двух заключенных независимо друг от друга выбирает из возможных стратегий ту, которая приводит хоть и не к самому лучшему результату, но является наилучшей при любом поведении другого заключенного, то есть не 10 лет заключения или освобождение из-под стражи, а 5 лет заключения. Принцип разделения властей
заложен в статье 6 Конституции для достижения равновесия
в государстве, чтобы избежать наихудшего, а именно "игры с нулевой суммой"
, когда один получает все за счет другого, который все теряет.
Кстати, freeze
должен знать, что именно "игра с нулевой суммой"
пропагандируется на известной ему ветке:viewtopic.php?p=5003692#p5003692
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Igneus
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:39
Эх, не успел слить( Ну ладно, подожду следующую волну
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Alex2006
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:39
greenozon написав:
Найбільш нервовим виявився Юнекс
вчора в онлнай пропонував по 27.80!
потім скинув до 27.50, зараз продає по 27.15
Если бы он покупал так дорого, то можно было назвать его нервным, а так он просто ушлый.
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Игорь
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