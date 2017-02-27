RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5808580958105811

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.4 5 137
Прогнозую зростання курсу долара
80%
109
Прогнозую падіння курсу долара
1%
1
Ніяких змін не очікую
20%
27
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:43

  Igneus написав:Эквилибриум, по-моему, означает не "ноль", а "равновесие" на каком-либо ненулевом уровне.


Я и говорю, что эквилибриума нет, а есть ноль и перманентный многолетний срач.

Принцип разделения властей только в теории хорошо, а на практике обычно неважно получается для населения жить в перманентной грызне разных ветвей власти.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
4
 
Повідомлень: 17495
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4282 раз.
Подякували: 6896 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:Эх, не успел слить(

Эх, как всегда.
мимокрокодил
 
Повідомлень: 22
З нами з: 31.01.17
Подякував: 46 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:53

Пока не будет нового главы НБУ - заправлять будет Рожкова.
Значит ничего особо не изменится, "нерезы" и дальше будут убегать по льготному курсу.
Сегодня последний день сессии, далее 3 недели каникулы.
Собеседования нового руководителя то проходят, но назначить его смогут разве что на внеочередной сессии. Да и торг различных групп влияния будет большой за замов и департаменты. Потому сомневаюсь что до осени будет новый глава НБУ.
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 03 лип, 2020 13:55, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2576
З нами з: 26.06.11
Подякував: 37 раз.
Подякували: 1023 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Во сколько будет голосование по Смолию?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
Повідомлень: 4450
З нами з: 13.06.15
Подякував: 194 раз.
Подякували: 810 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:59

  Сибарит написав:Когда речь идет о государственных структурах, это принято называть не басней, а системой противовесов. Такая система препятствует узурпации власти и уменьшает последствия ошибок отдельных институтов. В идеале, она еще и способствует умеренности реформ, создавая относительно стабильную среду для жизни и бизнеса.
Хватит ждать сильного гениального руководителя всей страны - пора завязывать с культом личности.


Т.е. ошибок отдельного института (НБУ) удалось избежать? :roll:

Инфляция 1,7% y-o-y при стоимости капитала 15% годовых - это буквально значит смерть внутреннему инвестиционному спросу. Процентов за пользование кредитным ресурсом платишь 15% в год, а цену своего товара/услуги можешь проиндексировать на 1,7% за год. Какой бизнес сможет развиваться??? Кроме спекулятивного, конечно же - изъял деньги из оборота и вложил в ОВГЗ. Проще и выгоднее... до поры...

Польские сыры на полках супермаркетов дешевле украинских на 15% (не акции, а регулярные ценники). Сколько в польских сырах добавленной в украинский ВВП стоимости - 5-10%? А в украинских сырах - 70-80%! Дефицит внешнеторгового баланса огромный, и продолжает увеличиваться даже в кризис (экономим мы только на закупках углеводородов, а в натуральных показателях импорт все больше вытесняет товары локального производства).
https://metro.zakaz.ua/ru/products/metr ... mlekovita/
https://metro.zakaz.ua/ru/products/metr ... veni_gora/

Вопросов к НБУ, на самом деле, больше. Но эти 2 - исключительно в его ответственности, и, поскольку, Смолий кичится "независимостью", пусть и ответит теперь, зачем он сознательно и единолично (как орган государственной власти) загоняет экономику в убытки...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6423
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1091 раз.
Подякували: 2494 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:11

  Alex2006 написав:Во сколько будет голосование по Смолию?

14.00

*Відправлено з Чату
Nazarkino
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1138
З нами з: 17.11.11
Подякував: 230 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:12

  Сибарит написав:Хватит ждать сильного гениального руководителя всей страны - пора завязывать с культом личности.

При выводе страны из феодализма без сильной личности никак нельзя.
Ататюрк, Пиночет, Ли куан Ю, Саакашвили.
rollo
 
Повідомлень: 798
З нами з: 20.10.19
Подякував: 24 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:16

  Moneta написав:...Потому сомневаюсь что до осени будет новый глава НБУ.

Не для того вони так поспішають, щоб чекати до осені.. Там вибори, тому голова НБУ потрібен якнайшвидше.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1383
З нами з: 07.08.09
Подякував: 393 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5808580958105811
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fler, rollo, мимокрокодил і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1944, 1945, 1946
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19453 2387600
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 лип, 2020 11:42
TylerTruman_
Валютный рынок в мире 1 ... 703, 704, 705
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7042 1585241
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лип, 2020 13:09
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 44, 45, 46
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
459 99252
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 17:41
jump

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87366)
03.07.2020 14:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.