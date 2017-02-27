Я и говорю, что эквилибриума нет, а есть ноль и перманентный многолетний срач.
Принцип разделения властей только в теории хорошо, а на практике обычно неважно получается для населения жить в перманентной грызне разных ветвей власти.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:43
Я и говорю, что эквилибриума нет, а есть ноль и перманентный многолетний срач.
Принцип разделения властей только в теории хорошо, а на практике обычно неважно получается для населения жить в перманентной грызне разных ветвей власти.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:53
Пока не будет нового главы НБУ - заправлять будет Рожкова.
Значит ничего особо не изменится, "нерезы" и дальше будут убегать по льготному курсу.
Сегодня последний день сессии, далее 3 недели каникулы.
Собеседования нового руководителя то проходят, но назначить его смогут разве что на внеочередной сессии. Да и торг различных групп влияния будет большой за замов и департаменты. Потому сомневаюсь что до осени будет новый глава НБУ.
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 03 лип, 2020 13:55, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Во сколько будет голосование по Смолию?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:59
Т.е. ошибок отдельного института (НБУ) удалось избежать?
Инфляция 1,7% y-o-y при стоимости капитала 15% годовых - это буквально значит смерть внутреннему инвестиционному спросу. Процентов за пользование кредитным ресурсом платишь 15% в год, а цену своего товара/услуги можешь проиндексировать на 1,7% за год. Какой бизнес сможет развиваться??? Кроме спекулятивного, конечно же - изъял деньги из оборота и вложил в ОВГЗ. Проще и выгоднее... до поры...
Польские сыры на полках супермаркетов дешевле украинских на 15% (не акции, а регулярные ценники). Сколько в польских сырах добавленной в украинский ВВП стоимости - 5-10%? А в украинских сырах - 70-80%! Дефицит внешнеторгового баланса огромный, и продолжает увеличиваться даже в кризис (экономим мы только на закупках углеводородов, а в натуральных показателях импорт все больше вытесняет товары локального производства).
Вопросов к НБУ, на самом деле, больше. Но эти 2 - исключительно в его ответственности, и, поскольку, Смолий кичится "независимостью", пусть и ответит теперь, зачем он сознательно и единолично (как орган государственной власти) загоняет экономику в убытки...
Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:11
14.00
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:12
Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:16
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