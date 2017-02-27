Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:53

Пока не будет нового главы НБУ - заправлять будет Рожкова.

Значит ничего особо не изменится, "нерезы" и дальше будут убегать по льготному курсу.

Сегодня последний день сессии, далее 3 недели каникулы.

Собеседования нового руководителя то проходят, но назначить его смогут разве что на внеочередной сессии. Да и торг различных групп влияния будет большой за замов и департаменты. Потому сомневаюсь что до осени будет новый глава НБУ.

Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 03 лип, 2020 13:55, всього редагувалось 1 раз.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.