Пока не будет нового главы НБУ - заправлять будет Рожкова. Значит ничего особо не изменится, "нерезы" и дальше будут убегать по льготному курсу. Сегодня последний день сессии, далее 3 недели каникулы. Собеседования нового руководителя то проходят, но назначить его смогут разве что на внеочередной сессии. Да и торг различных групп влияния будет большой за замов и департаменты. Потому сомневаюсь что до осени будет новый глава НБУ.
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 03 лип, 2020 13:55, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Сибарит написав:Когда речь идет о государственных структурах, это принято называть не басней, а системой противовесов. Такая система препятствует узурпации власти и уменьшает последствия ошибок отдельных институтов. В идеале, она еще и способствует умеренности реформ, создавая относительно стабильную среду для жизни и бизнеса. Хватит ждать сильного гениального руководителя всей страны - пора завязывать с культом личности.
Т.е. ошибок отдельного института (НБУ) удалось избежать?
Инфляция 1,7% y-o-y при стоимости капитала 15% годовых - это буквально значит смерть внутреннему инвестиционному спросу. Процентов за пользование кредитным ресурсом платишь 15% в год, а цену своего товара/услуги можешь проиндексировать на 1,7% за год. Какой бизнес сможет развиваться??? Кроме спекулятивного, конечно же - изъял деньги из оборота и вложил в ОВГЗ. Проще и выгоднее... до поры...
Вопросов к НБУ, на самом деле, больше. Но эти 2 - исключительно в его ответственности, и, поскольку, Смолий кичится "независимостью", пусть и ответит теперь, зачем он сознательно и единолично (как орган государственной власти) загоняет экономику в убытки...
zРадио написав:Польские сыры на полках супермаркетов дешевле украинских на 15% (не акции, а регулярные ценники). Сколько в польских сырах добавленной в украинский ВВП стоимости - 5-10%? А в украинских сырах - 70-80%! Дефицит внешнеторгового баланса огромный, и продолжает увеличиваться даже в кризис (экономим мы только на закупках углеводородов, а в натуральных показателях импорт все больше вытесняет товары локального производства).
Вопросов к НБУ, на самом деле, больше. Но эти 2 - исключительно в его ответственности,
Хоч ви і радіо, але тут вам не бабусі, що послухають та погодяться!
Захист внутрішнього ринку - компетенція ВРУ та КМУ. Розвиток та стимулювання внутрішнього виробництва, підтримка та дотації с/г виробників - не повірите, але це теж не повноваження НБУ