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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:37
V2
в рамках зоны свободной торговли у Украины нет НИКАКИХ рычагов ограничения импорта из ЕС. Ни технических, ни санитарных, ни квотных!
Снижение обменного курса - единственный инструмент протекционизма, который, де-юре, еще остается у нас в руках, но де-факто, и он оспаривается с помощью пропаганды "независимости НБУ".
Востаннє редагувалось zРадио
в П'ят 03 лип, 2020 14:54, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:45
alex_dvornichenko написав: sergey_sryvkin написав: freeze написав:
Должен быть эквилибриум интересов, а когда одна структура тянет в одну сторону, а другая структура тоже ответственная за эту область жизни (экономику), тянет в противоположную сторону, получается ноль.
В поезде машинист ведет машину, а проводник обилечивает пассажиров.
Если они начнут вести машину вдвоем, или вдвоем начнут обилечивать - сами понимаете, наступит полньій эквилибриум.
У нас поезд едет на Жашков, а проводник обилечивает на Женеву.
Исторически на ветке поезд шел на Богодухов
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Faceless
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:59
Zebra
сейчас проскакивает информация, что Америка наоборот, пылесосит ранее напечатанные 3 триллиона денег и уже около сотни миллиардов изъяла из оборота
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barbaris_post
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:59
zРадио написав:
Польские сыры на полках супермаркетов дешевле украинских на 15% (не акции, а регулярные ценники). Сколько в польских сырах добавленной в украинский ВВП стоимости - 5-10%? А в украинских сырах - 70-80%! Дефицит внешнеторгового баланса огромный, и продолжает увеличиваться даже в кризис (экономим мы только на закупках углеводородов, а в натуральных показателях импорт все больше вытесняет товары локального производства).
Польские сыры на порядок вкуснее и качественней. То-же касается большинства импортных товаров - от OSB который теперь украинский kronospan до сантехники. Польское на порядок лучше при равной цене. Я в гробу такого витчызняного производителя видел - пусть лучше сдохнет чем рынок мучать. Так нет, конкурировать могут только ограничивая импорт. Протекционизм хорош при равном качестве, но насильно заставлять кормить откровенными отбросами - в бобруйск такое производство.
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upravdom
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:05
upravdom написав: zРадио написав:
Польские сыры на полках супермаркетов дешевле украинских на 15% (не акции, а регулярные ценники). Сколько в польских сырах добавленной в украинский ВВП стоимости - 5-10%? А в украинских сырах - 70-80%! Дефицит внешнеторгового баланса огромный, и продолжает увеличиваться даже в кризис (экономим мы только на закупках углеводородов, а в натуральных показателях импорт все больше вытесняет товары локального производства).
Польские сыры на порядок вкуснее и качественней. То-же касается большинства импортных товаров - от OSB который теперь украинский kronospan до сантехники. Польское на порядок лучше при равной цене. Я в гробу такого витчызняного производителя видел - пусть лучше сдохнет чем рынок мучать. Так нет, конкурировать могут только ограничивая импорт. Протекционизм хорош при равном качестве, но насильно заставлять кормить откровенными отбросами - в бобруйск такое производство.
так может быть, сначла налоги сделать как в Польше?
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dima_beleb
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:07
dima_beleb написав:
так может быть, сначла налоги сделать как в Польше?
Зачем, лучше выпускать телевизор электрон и создавать очереди за этим чудом техники )))
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stm
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:10
zРадио
Какова доля нефти/газа который мы покупаем что бы так жать с двух сторон население ценами? Объясните на цифрах как бахнув курс, увеличив цену на конечный продукт связанный с импортом стать жить лучше?
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:12
Что-то про Яшу еще не было, точно сегодня будет голосование?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Alex2006
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:12
upravdom написав:
Польские сыры на порядок вкуснее и качественней. То-же касается большинства импортных товаров - от OSB который теперь украинский kronospan до сантехники. Польское на порядок лучше при равной цене. Я в гробу такого витчызняного производителя видел - пусть лучше сдохнет чем рынок мучать. Так нет, конкурировать могут только ограничивая импорт. Протекционизм хорош при равном качестве, но насильно заставлять кормить откровенными отбросами - в бобруйск такое производство.
Как потребитель я с вами согласен. Но мы - не Саудовская Аравия, чтобы экспортировать сырье в таких объемах, которых бы хватало на импорт всего остального. Не то у нас сырье, и не столько его, сколько нужно, чтобы ничего не усложнять.
С точки же зрения экономики, импорт польских сыров даже в модель аграрного государства не вписывается, потому что молочное производство - это все то же сельское хозяйство.
То, что вы предлагаете - это классическое банановое государство. Только вместо бананов - подсолнух, пшеница и окатыши... И вся боль здесь даже не в сравнении с центрально-африканскими странами, бог с ним - имиджем. В конце концов, деньги не пахнут. Вся боль здесь в потере человеческого капитала - и его количества, и его качества. Подсолнуховой экономике достаточно 1 человека на 30 га, а это 1.5 млн рабочих мест на всю страну. ЖРС потребует еще меньше...
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:17
О, Яша в Раде, молодец! Шоу начинаеться!
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Alex2006
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