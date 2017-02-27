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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:31
freeze написав:
Принцип разделения властей только в теории хорошо, а на практике обычно неважно получается для населения жить в перманентной грызне разных ветвей власти.
"просвещённая монархия" только в легендах хороша, а жить при ней мало кому нравится
)))))
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:42
Alex2006 написав:
О, Яша в Раде, молодец! Шоу начинаеться!
пусть объяснит Раде и народу кто и как на него наехал
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