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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5810581158125813

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.4 5 140
Прогнозую зростання курсу долара
79%
111
Прогнозую падіння курсу долара
1%
1
Ніяких змін не очікую
20%
28
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Принцип разделения властей только в теории хорошо, а на практике обычно неважно получается для населения жить в перманентной грызне разных ветвей власти.
"просвещённая монархия" только в легендах хороша, а жить при ней мало кому нравится :-))))))
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:42

  Alex2006 написав:О, Яша в Раде, молодец! Шоу начинаеться!


пусть объяснит Раде и народу кто и как на него наехал
Yuri_61
 
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