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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 58115812581358145815>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.4 5 142
Прогнозую зростання курсу долара
79%
112
Прогнозую падіння курсу долара
1%
1
Ніяких змін не очікую
20%
29
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Принцип разделения властей только в теории хорошо, а на практике обычно неважно получается для населения жить в перманентной грызне разных ветвей власти.
"просвещённая монархия" только в легендах хороша, а жить при ней мало кому нравится :-))))))
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:42

  Alex2006 написав:О, Яша в Раде, молодец! Шоу начинаеться!


пусть объяснит Раде и народу кто и как на него наехал
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:56

ГДЕ ИНСАЙД я вас спрашиваю, ГДЕ :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сейчас в Раде:
... а потом, на развалинах древней часовни...
Смолий:
— Простите, а часовню тоже я развалил?

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (С)
Renee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:06

  Renee написав:Сейчас в Раде:
... а потом, на развалинах древней часовни...
Смолий:
— Простите, а часовню тоже я развалил?

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (С)

Нормально люди станут есть меньше польских сыров и больше платить за отопление и электричество ))) всё ради людей ))) А на показатели бюджета при курсе 30 мы радостно посмотрим, потом обговорим что ещё надо сделать что бы меньше есть и больше поддерживать национального производителя ))) ведь показателей к чему стремятся эти гении от экономики, кроме напечатать и курс 30 мы так и не услышали )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:17

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.......................03.07.2020..................06.07.2020
дата розрахунку.......................02.07.2020.................03.07.2020
Євро..........................................30,6592.....................30,5069
Долар США..............................27,1801.....................27,1716
После полудня гривна укрепилась почти на 3 копейки.
На отголосках вчерашней паники открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, направились вниз, опустившись за 20 минут на 6 копеек. Спред при этом, вопреки традиции, не сузился, что говорит о малых оборотах. К 11 опустились еще на 1.5 копейки, на полкопейки сузив спред. К 11-30 на копейку отскочили, наконец достигнув рабочего спреда 2 копейки. Похоже, что непривлекательность покупок доллара в американский выходной пересилила панику.
Перед обедом резко обвалились на 12 копеек. Покупатели почувствовали возможность давить, но продавцы сопротивлялись, это вылилось в расширение спреда до 4 копеек. После обеда опустились еще на копейку, сузив спред до 3 копеек. Около 15 Рыжик подпрыгнул на 5 копеек. Трудно поверить, что в выходную для США пятницу в это время еще были хоть сколь-нибудь значимые обороты.
Официальный курс встретили котировками 27.1200 - 27.1500. За день опустились на 13 копеек относительно открытия и на 10 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2019 - 26.0448 (-13) +113
2018 - 26.2993 (+6) +88

2017 - 25.9945 (-3)
2016 - 24.8214 (0)

  sergey_sryvkin написав:В поезде машинист ведет машину, а проводник обилечивает пассажиров.
Если они начнут вести машину вдвоем, или вдвоем начнут обилечивать - сами понимаете, наступит полньій эквилибриум.

Наступит маршрутка :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:18

  stm написав:Нормально люди станут есть меньше польских сыров и больше платить за отопление и электричество ))) всё ради людей ))) А на показатели бюджета при курсе 30 мы радостно посмотрим, потом обговорим что ещё надо сделать что бы меньше есть и больше поддерживать национального производителя ))) ведь показателей к чему стремятся эти гении от экономики, кроме напечатать и курс 30 мы так и не услышали )))


А вы всерьез верите, что вся страна может бесконечно долго есть польские сыры за проценты с депозитов при неработающей реальной экономике?

Яша - не дурак, снимает с себя ответственность перед обрушением пирамиды. Игра в музыкальные стулья, о которой я дважды здесь предупреждал - в декабре и апреле
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:18

Смолия кышнули в ВР.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:21

  Moneta написав:Смолия кышнули в ВР.

Жду реквизиты
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:24

  Moneta написав:Смолия кышнули в ВР.


https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/3/7258092/
Востаннє редагувалось Petro2004 в П'ят 03 лип, 2020 16:37, всього редагувалось 1 раз.
Petro2004
 
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