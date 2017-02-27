Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:17

sergey_sryvkin написав: В поезде машинист ведет машину, а проводник обилечивает пассажиров.

Если они начнут вести машину вдвоем, или вдвоем начнут обилечивать - сами понимаете, наступит полньій эквилибриум. В поезде машинист ведет машину, а проводник обилечивает пассажиров.Если они начнут вести машину вдвоем, или вдвоем начнут обилечивать - сами понимаете, наступит полньій эквилибриум.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з.......................03.07.2020..................06.07.2020дата розрахунку.......................02.07.2020.................03.07.2020Євро..........................................30,6592.....................30,5069Долар США..............................27,1801.....................После полудня гривна укрепилась почти на 3 копейки.На отголосках вчерашней паники открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, направились вниз, опустившись за 20 минут на 6 копеек. Спред при этом, вопреки традиции, не сузился, что говорит о малых оборотах. К 11 опустились еще на 1.5 копейки, на полкопейки сузив спред. К 11-30 на копейку отскочили, наконец достигнув рабочего спреда 2 копейки. Похоже, что непривлекательность покупок доллара в американский выходной пересилила панику.Перед обедом резко обвалились на 12 копеек. Покупатели почувствовали возможность давить, но продавцы сопротивлялись, это вылилось в расширение спреда до 4 копеек. После обеда опустились еще на копейку, сузив спред до 3 копеек. Около 15 Рыжик подпрыгнул на 5 копеек. Трудно поверить, что в выходную для США пятницу в это время еще были хоть сколь-нибудь значимые обороты.Официальный курс встретили котировками 27.1200 - 27.1500. За день опустились на 13 копеек относительно открытия и на 10 копеек относительно вчерашнего закрытия.Этот день в истории:2019 - 26.0448 (-13) +1132018 - 26.2993 (+6) +882017 - 25.9945 (-3)2016 - 24.8214 (0)Наступит маршрутка