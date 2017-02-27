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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Да, жаль, олигархи таки добились своего, будут теперь гнать курс вверх.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:35
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:46
16-35:
Харьков 27.02 - 27.06 (утром 27.05 - 27.15),
диапазон цен наличного доллара: 27.00..27.02 - 27.06..27.10 (ПОВ, опт)
Сумы 26.95 - 27.10 (26.90 - 27.20)
Полтава 27.00 - 27.10 (27.00 - 27.18)
Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:49
Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Мутно ушел, и обьяснение странноватое - митинги, плохая пресса, нападки в соцсетях.
Думал, что на такой высокой должности будут все алилуйя петь ?
Нервические все стали, Вакарчук, Смолий.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
я в 2012 спорил с кем то, что девальвация не решит наших проблем, прошла девальвация, проблем стало только больше (добавились в счета дорогие энергоносители, подорожали медикаменты и запчасти, зарплаты выросли не кратно падению гривны), что при курсе 8 что при курсе 27 мы продолжаем есть импортные продукты. Тут проблема в дисбалансе, небольшая часть населения (10-20%) потребляет 50% импорта (а продуктового наверное все 80%). Это небедные люди которые при курсе 50-70 все равно будут потреблять импортные сыры, икру и хамоны.
Девальвацией проблему импорта не решить, наоборот богатые станут богаче, а бедные сократят потребление. Поскольку малые партиии производить дорого/невыгодно, импорт после девальвации только увеличится. Для развития национального производства нужен внутренний спрос.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:06
Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:07
А как же ЭОК,он не будет сопротивляться?
Пока вы тут клювом щёлкаете,у банков потекли денюжки в неизвестном направлении,общая сумма остатков на депосертификатах на утро 2.07.20 составила всего навсего 104.6 ярдов,остатки на корсчетах 42.3,итого всего навсего 146.9 ярдов,а доходило почти до 230 ликвидность.
Куда делись деньги Зин?
Спаковали чемоданчики на Ростов?
А вообще красота будет,как в 90-хх,свои люди возьмут рефинанс под 6%,купят валюты по 27,выведут в оффшор,а потом погасят долг с одной получки,а ещё лучше спишут эти ненавистные долги "бизнесу",тяжко бенианным няням,короче надо кончать с этой эпохой бедности
Но вы не волнуйтесь на неразрывных депо,родина в надёжных шутливых руках,главное внешнее управление,скорее разум отвергнут,теперь будет настоящий цирк,мужайтесь
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:10
Здався без бою©
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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