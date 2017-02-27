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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5812581358145815>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.4 5 142
Прогнозую зростання курсу долара
79%
112
Прогнозую падіння курсу долара
1%
1
Ніяких змін не очікую
20%
29
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Да, жаль, олигархи таки добились своего, будут теперь гнать курс вверх.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:35

  Игорь написав:
  Moneta написав:Смолия кышнули в ВР.

Жду реквизиты


Признаю вашу порядочность :D
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:46

16-35:
Харьков 27.02 - 27.06 (утром 27.05 - 27.15),
диапазон цен наличного доллара: 27.00..27.02 - 27.06..27.10 (ПОВ, опт)

Сумы 26.95 - 27.10 (26.90 - 27.20)
Полтава 27.00 - 27.10 (27.00 - 27.18)
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:49

03.07.20
Бизнес ухудшил оценку инвестклимата до минимума с 2015 года, – ЕБА

Индекс инвестиционной привлекательности в первой половине 2020 года составил 2,51 балла из 5 возможных, снизившись с 2,95 балла во втором полугодии 2019 года.
Об свидетельствуют результаты опроса, проведенного Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА).

"Мы наблюдаем беспрецедентное ухудшение настроений инвесторов, что сопоставимо с посткризисными настроениями 2015 года. К негативному влиянию вынужденных карантинных мероприятий, продолжавшихся более двух месяцев, добавилась кадровая турбулентность в правительстве и замедление темпов реформ", – отметила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.
Согласно данным опроса, только 4% его участников считают инвестиционный климат благоприятным, тогда как в предыдущей волне таких было 17%. Большинство, а именно 62% считают текущий инвестиционный климат неблагоприятным, а еще 34% – нейтральным.
ЕБА констатирует, что 55% директоров заметили ухудшение инвестиционного климата по сравнению с предыдущими 6 месяцами, еще 35% убеждены, что условия ведения бизнеса не изменились, и только 10% считают, что они несколько улучшились.
komp
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:49

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Евро 30,10/30,25
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Alex2006 написав:Да, жаль, олигархи таки добились своего, будут теперь гнать курс вверх.


Мутно ушел, и обьяснение странноватое - митинги, плохая пресса, нападки в соцсетях.
Думал, что на такой высокой должности будут все алилуйя петь ?
Нервические все стали, Вакарчук, Смолий.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:А вы всерьез верите, что вся страна может бесконечно долго есть польские сыры за проценты с депозитов при неработающей реальной экономике?
я в 2012 спорил с кем то, что девальвация не решит наших проблем, прошла девальвация, проблем стало только больше (добавились в счета дорогие энергоносители, подорожали медикаменты и запчасти, зарплаты выросли не кратно падению гривны), что при курсе 8 что при курсе 27 мы продолжаем есть импортные продукты. Тут проблема в дисбалансе, небольшая часть населения (10-20%) потребляет 50% импорта (а продуктового наверное все 80%). Это небедные люди которые при курсе 50-70 все равно будут потреблять импортные сыры, икру и хамоны.

Девальвацией проблему импорта не решить, наоборот богатые станут богаче, а бедные сократят потребление. Поскольку малые партиии производить дорого/невыгодно, импорт после девальвации только увеличится. Для развития национального производства нужен внутренний спрос.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:06

  vitaliian написав:импорт после девальвации только увеличится.

Ну...во всяком случаи при высоком курсе отечественных сыров было гораздо больше на прилавках. И кастомные сыроварни росли как грибы.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:07

  Alex2006 написав:Да, жаль, олигархи таки добились своего, будут теперь гнать курс вверх.

А как же ЭОК,он не будет сопротивляться? :lol:

Пока вы тут клювом щёлкаете,у банков потекли денюжки в неизвестном направлении,общая сумма остатков на депосертификатах на утро 2.07.20 составила всего навсего 104.6 ярдов,остатки на корсчетах 42.3,итого всего навсего 146.9 ярдов,а доходило почти до 230 ликвидность.

Куда делись деньги Зин?

Спаковали чемоданчики на Ростов?

А вообще красота будет,как в 90-хх,свои люди возьмут рефинанс под 6%,купят валюты по 27,выведут в оффшор,а потом погасят долг с одной получки,а ещё лучше спишут эти ненавистные долги "бизнесу",тяжко бенианным няням,короче надо кончать с этой эпохой бедности 8)

Но вы не волнуйтесь на неразрывных депо,родина в надёжных шутливых руках,главное внешнее управление,скорее разум отвергнут,теперь будет настоящий цирк,мужайтесь :?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:10

  freeze написав:
Alex2006 написав:Да, жаль, олигархи таки добились своего, будут теперь гнать курс вверх.


Мутно ушел, и обьяснение странноватое - митинги, плохая пресса, нападки в соцсетях.
Думал, что на такой высокой должности будут все алилуйя петь ?
Нервические все стали, Вакарчук, Смолий.

Здався без бою©
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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