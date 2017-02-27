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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5812581358145815

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.4 5 142
Прогнозую зростання курсу долара
79%
112
Прогнозую падіння курсу долара
1%
1
Ніяких змін не очікую
20%
29
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:11

  jump написав:Нардепка показала шалені прибутки членів наглядової ради "Укрзалізниці"

вона оприлюднила таблицю, яка наказує захмарні прибутки посадовців, але за різний проміжок часу. Наприклад, згідно з документом, сума, отримана главою Наглядової ради Аджунером Шевки за період з 2018 по 2020 рік – 13,8 мільйона гривень.

Крім того, Андерс Ослунд з вересня по 30 квітня отримав понад 11,7 млн ​​грн. Крістіан Кун – 11,7 млн. Олег Журавльов і Сергій Лещенко з початку січня до кінця квітня "заробили" по більш ніж 1,4 млн грн. А Адомас Азуолас Аудіцкас отримав майже 3,1 млн грн.

"Доходи членів наглядової ради "Укрзалізниці". Тієї залізниці, яка перейшла на 4-денну роботу, тієї, де діряві потяги, тієї, яка закриває сортувальні станції та звільняє 70 тисяч залізничників, тієї, яка на межі банкрутства", – прокоментувала документ нардепка.
https://www.obozrevatel.com/ukr/society ... znitsi.htm

Все не ленивые зарабатывают на Украине. Здесь же нет закона. И даже критиковать этот вопрос нельзя, быстро почистят. Но все разводят демагогию, а как нужно и почему все не так.
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 03 лип, 2020 17:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:12

  freeze написав:
Alex2006 написав:Да, жаль, олигархи таки добились своего, будут теперь гнать курс вверх.

Мутно ушел, и обьяснение странноватое - митинги, плохая пресса, нападки в соцсетях. Думал, что на такой высокой должности будут все алилуйя петь ?
Нервические все стали, Вакарчук, Смолий.


Славик - трус. Яков поступил порядочно: сам не стал мазаться в дерьмо и подал сигнал всему белому миру: тут не с кем иметь дело. не давайте этим мдк больше ни цента. станет ли от этого лучше пересичному? - нит. поступил ли он правильно? с моей т.з - да. Объяснил (как для публичного выступления) предельно ясно:
"...на всіх нарадах де були присутні президент, нардепи або прем’єр до НБУ звучали заклики залити економіку грішми, відмінити принципи регулювання банківської системи , встановити курс , щоб експортерам було краще.
Поставити інфляцію 11% і курс 30, бо такі параметри закладені в держбюджет. Ці гасла заставили мене прийняти це рішення", - резюмує Смолій.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Гетманцев назвав претензії, які мають депутати до голови НБУ.
"...Відсутність дешевого кредиту та обезкровлення економіки держави, яка так цього потребує.
Зміцнення курсу гривні у другій половині 2019-го року від якої постраждав бюджет та експортери. Дефіцит готівкової валюти знову ж таки у березні 2020-го року", - заявив Гетманцев.

девальвация плохо, укрепление тоже плохо. Может расформировать нацбанк и ввести в оборот евро, как сделала Черногория?
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 03 лип, 2020 17:15, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:15

  freeze написав:
Мутно ушел, и обьяснение странноватое - митинги, плохая пресса, нападки в соцсетях.

Да всё он понимает,обвинил городских птиц на проводе в "травле",естественно даже без намёков на личности,у него тут и бизнес,и деньги в банках с налом,да и за решёткой не хочется сидеть на пенсии,так что Яков глыба мудрости,на майданах пусть 20-ти летние скачут с плакатами и верят в глупости типа "весна придёт,саджаты будемо".

Вчера тут Данилишина сватали,говорят голова у него мудрая и большая :P ,если его назначат,то думаю к новому году курс будет больше чем 100 :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:15

Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:16

  matroSkin написав:
  freeze написав:
Alex2006 написав:Да, жаль, олигархи таки добились своего, будут теперь гнать курс вверх.

Мутно ушел, и обьяснение странноватое - митинги, плохая пресса, нападки в соцсетях. Думал, что на такой высокой должности будут все алилуйя петь ?
Нервические все стали, Вакарчук, Смолий.


Славик - трус. Яков поступил порядочно: сам не стал мазаться в дерьмо и подал сигнал всему белому миру: тут не с кем иметь дело. не давайте этим мдк больше ни цента. станет ли от этого лучше пересичному? - нит. поступил ли он правильно? с моей т.з - да. Объяснил (как для публичного выступления) предельно ясно:
"...на всіх нарадах де були присутні президент, нардепи або прем’єр до НБУ звучали заклики залити економіку грішми, відмінити принципи регулювання банківської системи , встановити курс , щоб експортерам було краще.
Поставити інфляцію 11% і курс 30, бо такі параметри закладені в держбюджет.Ці гасла заставили мене прийняти це рішення", - резюмує Смолій.

так де політичний тиск?
якийсь несмічний скетч, навіть на КВН не дотягує
а міг би послатись на проблеми здоров"я...
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:21

  Вкладчик1234 написав:

Транслируют каналы Петра по тв.Чёт думаю ,что Инко Гнидо после суда начал снова будку шатать
Востаннє редагувалось Мизантрóп в П'ят 03 лип, 2020 17:21, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:21

  Сибарит написав:Хватит ждать сильного гениального руководителя всей страны - пора завязывать с культом личности.

Тогда нужно просто завязывать.
Black Jack - White Business
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:23

  freeze написав:Принцип разделения властей только в теории хорошо, а на практике обычно неважно получается для населения жить в перманентной грызне разных ветвей власти.

Грызня начинаетс, если власти плохо разделены и у них есть точки пересечения...
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