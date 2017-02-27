jump написав:Нардепка показала шалені прибутки членів наглядової ради "Укрзалізниці"
вона оприлюднила таблицю, яка наказує захмарні прибутки посадовців, але за різний проміжок часу. Наприклад, згідно з документом, сума, отримана главою Наглядової ради Аджунером Шевки за період з 2018 по 2020 рік – 13,8 мільйона гривень.
Крім того, Андерс Ослунд з вересня по 30 квітня отримав понад 11,7 млн грн. Крістіан Кун – 11,7 млн. Олег Журавльов і Сергій Лещенко з початку січня до кінця квітня "заробили" по більш ніж 1,4 млн грн. А Адомас Азуолас Аудіцкас отримав майже 3,1 млн грн.
"Доходи членів наглядової ради "Укрзалізниці". Тієї залізниці, яка перейшла на 4-денну роботу, тієї, де діряві потяги, тієї, яка закриває сортувальні станції та звільняє 70 тисяч залізничників, тієї, яка на межі банкрутства", – прокоментувала документ нардепка. https://www.obozrevatel.com/ukr/society ... znitsi.htm
Все не ленивые зарабатывают на Украине. Здесь же нет закона. И даже критиковать этот вопрос нельзя, быстро почистят. Но все разводят демагогию, а как нужно и почему все не так.
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 03 лип, 2020 17:12, всього редагувалось 1 раз.
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Alex2006 написав:Да, жаль, олигархи таки добились своего, будут теперь гнать курс вверх.
Мутно ушел, и обьяснение странноватое - митинги, плохая пресса, нападки в соцсетях. Думал, что на такой высокой должности будут все алилуйя петь ? Нервические все стали, Вакарчук, Смолий.
Славик - трус. Яков поступил порядочно: сам не стал мазаться в дерьмо и подал сигнал всему белому миру: тут не с кем иметь дело. не давайте этим мдк больше ни цента. станет ли от этого лучше пересичному? - нит. поступил ли он правильно? с моей т.з - да. Объяснил (как для публичного выступления) предельно ясно: "...на всіх нарадах де були присутні президент, нардепи або прем’єр до НБУ звучали заклики залити економіку грішми, відмінити принципи регулювання банківської системи , встановити курс , щоб експортерам було краще. Поставити інфляцію 11% і курс 30, бо такі параметри закладені в держбюджет. Ці гасла заставили мене прийняти це рішення", - резюмує Смолій.
Гетманцев назвав претензії, які мають депутати до голови НБУ. "...Відсутність дешевого кредиту та обезкровлення економіки держави, яка так цього потребує. Зміцнення курсу гривні у другій половині 2019-го року від якої постраждав бюджет та експортери. Дефіцит готівкової валюти знову ж таки у березні 2020-го року", - заявив Гетманцев.
девальвация плохо, укрепление тоже плохо. Может расформировать нацбанк и ввести в оборот евро, как сделала Черногория?
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 03 лип, 2020 17:15, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
freeze написав: Мутно ушел, и обьяснение странноватое - митинги, плохая пресса, нападки в соцсетях.
Да всё он понимает,обвинил городских птиц на проводе в "травле",естественно даже без намёков на личности,у него тут и бизнес,и деньги в банках с налом,да и за решёткой не хочется сидеть на пенсии,так что Яков глыба мудрости,на майданах пусть 20-ти летние скачут с плакатами и верят в глупости типа "весна придёт,саджаты будемо".
Вчера тут Данилишина сватали,говорят голова у него мудрая и большая ,если его назначат,то думаю к новому году курс будет больше чем 100
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Alex2006 написав:Да, жаль, олигархи таки добились своего, будут теперь гнать курс вверх.
Мутно ушел, и обьяснение странноватое - митинги, плохая пресса, нападки в соцсетях. Думал, что на такой высокой должности будут все алилуйя петь ? Нервические все стали, Вакарчук, Смолий.
Славик - трус. Яков поступил порядочно: сам не стал мазаться в дерьмо и подал сигнал всему белому миру: тут не с кем иметь дело. не давайте этим мдк больше ни цента. станет ли от этого лучше пересичному? - нит. поступил ли он правильно? с моей т.з - да. Объяснил (как для публичного выступления) предельно ясно: "...на всіх нарадах де були присутні президент, нардепи або прем’єр до НБУ звучали заклики залити економіку грішми, відмінити принципи регулювання банківської системи , встановити курс , щоб експортерам було краще. Поставити інфляцію 11% і курс 30, бо такі параметри закладені в держбюджет.Ці гасла заставили мене прийняти це рішення", - резюмує Смолій.
так де політичний тиск? якийсь несмічний скетч, навіть на КВН не дотягує а міг би послатись на проблеми здоров"я...