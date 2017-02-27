За прошедшую короткую, но бурную неделю 30.06.-03.07.2020 НБУ купил на МБ 169.8 млн. и продал 150.9 млн. Все интервенции осуществлялись по единому курсу. Вся покупка состоялась во вторник, а вся продажа в четверг.
Сегодня НБУ на рынок не выходил.
Положительное сальдо за неделю 18.9 млн, с начала года 940.9 млн.
matroSkin написав:"Поставити інфляцію 11% і курс 30, бо такі параметри закладені в держбюджет. Ці гасла заставили мене прийняти це рішення", - резюмує Смолій.
А кто ему ставил задачу курс к примеру 24 ? Чем Смолию не нравился курс 30, о котором он говорит, что он был заложен в главный финансовый документ страны ? Получается Смолий такой себе финансовый Вассерман, играл в какие то свои цифры, в то время как экономика барахталась где то отдельно.
теперь точно будет 30.
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
matroSkin написав:"Поставити інфляцію 11% і курс 30, бо такі параметри закладені в держбюджет. Ці гасла заставили мене прийняти це рішення", - резюмує Смолій.
А кто ему ставил задачу курс к примеру 24 ? Чем Смолию не нравился курс 30, о котором он говорит, что он был заложен в главный финансовый документ страны ? Получается Смолий такой себе финансовый Вассерман, играл в какие то свои цифры, в то время как экономика барахталась где то отдельно.
теперь точно будет 30.
Нет, Рожкова как и.о. и рептилоиды за её спиной. Пока они(депутаты) только завалили пирамиду ОВГЗ, размещения на 1,75млрд$ не получилось, денег нет но мы держимся и с надеждой ждём курса 30, что бы не разместить ещё чего-нибудь )))
Три ліквідовані Вищі суди продовжують "викачувати" мільйони з бюджету Україна витратила за 2 роки на ліквідацію трьох вищих судів 157 мільйонів гривень, проте ті формально продовжують існувати, а судді продовжують отримувати там зарплату.
З середини грудня 2017 року в Україні мали бути ліквідовані вищі спеціалізовані суди, а також Верховний суд України. Водночас вони й досі не ліквідовані, а судді у таких судах не здійснюють правосуддя, але продовжують отримувати заробітну плату.
Наприклад, Вищий господарський суд надав кошторис за останні два роки: з держбюджету на його утримання у 2018-2019 роках було витрачено майже 54 мільйони гривень, а на 2020 рік заплановані витрати у понад 18 мільйонів гривень.
На Вищий адміністративний суд витрати з бюджету за 2018-2019 роки склали майже 63 мільйони гривень, а на цей рік заплановано ще близько 32 мільйонів. На Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ за два роки – майже 41 мільйон гривень, а на 2020 – ще 22,5 мільйона.