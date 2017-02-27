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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 58145815581658175818>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.4 5 146
Прогнозую зростання курсу долара
77%
113
Прогнозую падіння курсу долара
1%
1
Ніяких змін не очікую
22%
32
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:29

Результаты интервенций за неделю

За прошедшую короткую, но бурную неделю 30.06.-03.07.2020 НБУ купил на МБ 169.8 млн. и продал 150.9 млн.
Все интервенции осуществлялись по единому курсу.
Вся покупка состоялась во вторник, а вся продажа в четверг.

Сегодня НБУ на рынок не выходил.

Положительное сальдо за неделю 18.9 млн, с начала года 940.9 млн.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:31

  freeze написав:
matroSkin написав:"Поставити інфляцію 11% і курс 30, бо такі параметри закладені в держбюджет. Ці гасла заставили мене прийняти це рішення", - резюмує Смолій.


А кто ему ставил задачу курс к примеру 24 ? Чем Смолию не нравился курс 30, о котором он говорит, что он был заложен в главный финансовый документ страны ?
Получается Смолий такой себе финансовый Вассерман, играл в какие то свои цифры, в то время как экономика барахталась где то отдельно.
теперь точно будет 30.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:За прошедшую короткую, но бурную неделю 30.06.-03.07.2020 НБУ купил на МБ 169.8 млн. и продал 150.9 млн.
уп говорит что продали 200 мио

Нацбанк продав 200 мільйонів доларів, щоб заспокоїти паніку на ринку
https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/3/662514/
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:35

  vitaliian написав:девальвация плохо, укрепление тоже плохо. Может расформировать нацбанк и ввести в оборот евро, как сделала Черногория?

Хорошее решение.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:36

  Alex2006 написав:Да, жаль, олигархи таки добились своего, будут теперь гнать курс вверх.

Пока опять вниз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:36

  vitaliian написав:
  freeze написав:
matroSkin написав:"Поставити інфляцію 11% і курс 30, бо такі параметри закладені в держбюджет. Ці гасла заставили мене прийняти це рішення", - резюмує Смолій.


А кто ему ставил задачу курс к примеру 24 ? Чем Смолию не нравился курс 30, о котором он говорит, что он был заложен в главный финансовый документ страны ?
Получается Смолий такой себе финансовый Вассерман, играл в какие то свои цифры, в то время как экономика барахталась где то отдельно.
теперь точно будет 30.

Нет, Рожкова как и.о. и рептилоиды за её спиной. Пока они(депутаты) только завалили пирамиду ОВГЗ, размещения на 1,75млрд$ не получилось, денег нет но мы держимся и с надеждой ждём курса 30, что бы не разместить ещё чего-нибудь )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:39

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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:40

  75stasstas75 написав:vitaliian
Не, бюджет сверстан под 30, поэтому будет 30+, для этого Яшу и ушли.

Была ли хоть раз аналогичная "контрольная цифра" выполнена (кроме тех лет, когда был скачкообразный девал) ?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:43

Три ліквідовані Вищі суди продовжують "викачувати" мільйони з бюджету
Україна витратила за 2 роки на ліквідацію трьох вищих судів 157 мільйонів гривень, проте ті формально продовжують існувати, а судді продовжують отримувати там зарплату.

З середини грудня 2017 року в Україні мали бути ліквідовані вищі спеціалізовані суди, а також Верховний суд України. Водночас вони й досі не ліквідовані, а судді у таких судах не здійснюють правосуддя, але продовжують отримувати заробітну плату.

Наприклад, Вищий господарський суд надав кошторис за останні два роки: з держбюджету на його утримання у 2018-2019 роках було витрачено майже 54 мільйони гривень, а на 2020 рік заплановані витрати у понад 18 мільйонів гривень.

На Вищий адміністративний суд витрати з бюджету за 2018-2019 роки склали майже 63 мільйони гривень, а на цей рік заплановано ще близько 32 мільйонів. На Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ за два роки – майже 41 мільйон гривень, а на 2020 – ще 22,5 мільйона.

Голова ліквідаційної комісії трьох судів Любов Соловйова повідомила, що вони не можуть бути ліквідовані, поки судді не переведені або не звільнилися за власним бажанням.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/3/7258069/
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:уп говорит что продали 200 мио

Я сомневаюсь, что информация у прессы точнее, чем у НБУ: https://bank.gov.ua/files/Finmarket/Int ... sults.xlsx
Сибарит
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