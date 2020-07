Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:49

alex_dvornichenko написав: vitaliian написав: импорт после девальвации только увеличится. импорт после девальвации только увеличится.

Ну...во всяком случаи при высоком курсе отечественных сыров было гораздо больше на прилавках. И кастомные сыроварни росли как грибы. Ну...во всяком случаи при высоком курсе отечественных сыров было гораздо больше на прилавках. И кастомные сыроварни росли как грибы.

Угу... В Зімбабве та Венесуелі в кожній хаті та хижі по дві сироварні, а то й три...

Може, досить ретранслювати ахметівські "темники"?

Зиску пересічним від зростання прибутків ахмєтки - 0,0. Тільки збитки.

Позитив від девальвації в тутешніх умовах - міф.

P.S. Усім адептам девальвації: читайте підручник в частині "гроші". Одна з основних функцій грошей - "накопичення". Нездатність валюти до виконання функції "накопичення" = проблеми. Угу... В Зімбабве та Венесуелі в кожній хаті та хижі по дві сироварні, а то й три...Може, досить ретранслювати ахметівські "темники"?Зиску пересічним від зростання прибутків ахмєтки - 0,0. Тільки збитки.Позитив від девальвації в тутешніх умовах - міф.P.S. Усім адептам девальвації: читайте підручник в частині "гроші". Одна з основних функцій грошей - "накопичення". Нездатність валюти до виконання функції "накопичення" = проблеми.

Востаннє редагувалось centurionus в П'ят 03 лип, 2020 18:14, всього редагувалось 2 разів.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell