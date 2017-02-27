Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:13

fler написав: somilitark написав: Вчера тут Данилишина сватали,говорят голова у него мудрая и большая ,если его назначат,то думаю к новому году курс будет больше чем 100 Вчера тут Данилишина сватали,говорят голова у него мудрая и большая,если его назначат,то думаю к новому году курс будет больше чем 100

На чому такий прогноз робите та чим Вам не догодив Данилишин?

На чому такий прогноз робите та чим Вам не догодив Данилишин?

Вспомнился ДС,когда люди говорили о том,что Лановой ворует у ДС обзоры,то ДС усомнился в том,что Лановой даже и читать умеет,тем более самостоятельно писать.Так вот Данилишин несёт такой бред,что на голову не натянешь,обыкновенный тупой пидлабузнык карьерист,которому студенты написали все работы и он смог на плагиате заскочить очень высоко,естественно под покровительством какого-то сильного родственника или политика.Очень хочет в кресло НБУ, сильно гавкал на Смолия с такими тупыми предъявами,что даже ребёнку станет смешно,как из собачьего сердца: облигации,спекулянты,кто-то зарабатывает,печатать это очень хорошо,в 90-х я убирал возле института и не помню как было жрать нечего после краха ВВП и купон ничего не стоил,после бесконтрольной эмиссии,пустите меня к штурвалу,так хочется петличку самого главного примерить,вы даже не представляете,сделаю всё что скажете,главное дайте типа порулитьНо может и вы такие,я не знаю,это наверное ваш человек,а меня от таких бездарей просто выворачивает,обыкновенное ом но,болтающееся в ополонке и плывущее по течению, которое сделает всё как ему скажут,человек без стержня,зато с лютой ненавистью к самодостаточным и сильным адекватным людямп.с. наконец-то немного проснулось меняйло,стали люди покупать валюту,а не гнаться за гривневыми депо под 10% брутто.