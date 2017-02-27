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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5815581658175818>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.4 5 146
Прогнозую зростання курсу долара
77%
113
Прогнозую падіння курсу долара
1%
1
Ніяких змін не очікую
22%
32
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:48

  freeze написав:
  Realist написав:Ви недооцінюєте силу популістів зібраних в одному місці. А ми маємо саме це у владі на даний момент.
Где вы там сегодня наверху популистов увидели )))
Одно закручивание гаек по всем сферам, начиная от налоговой и заканчивая перманентным увеличением штрафов и мониторингов во всех областях жизни.

Это касается только нескольких процентов населения - предпринимателей и вообще богатеньких.
Остальным пофиг, зато сбылась мечта - Голобородько при власти.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:49

  alex_dvornichenko написав:
  vitaliian написав:импорт после девальвации только увеличится.

Ну...во всяком случаи при высоком курсе отечественных сыров было гораздо больше на прилавках. И кастомные сыроварни росли как грибы.

Угу... В Зімбабве та Венесуелі в кожній хаті та хижі по дві сироварні, а то й три...
Може, досить ретранслювати ахметівські "темники"?
Зиску пересічним від зростання прибутків ахмєтки - 0,0. Тільки збитки.
Позитив від девальвації в тутешніх умовах - міф.
P.S. Усім адептам девальвації: читайте підручник в частині "гроші". Одна з основних функцій грошей - "накопичення". Нездатність валюти до виконання функції "накопичення" = проблеми.
Востаннє редагувалось centurionus в П'ят 03 лип, 2020 18:14, всього редагувалось 2 разів.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:49

  jump написав:Три ліквідовані Вищі суди продовжують "викачувати" мільйони з бюджету
Україна витратила за 2 роки на ліквідацію трьох вищих судів 157 мільйонів гривень, проте ті формально продовжують існувати, а судді продовжують отримувати там зарплату.

З середини грудня 2017 року в Україні мали бути ліквідовані вищі спеціалізовані суди, а також Верховний суд України. Водночас вони й досі не ліквідовані, а судді у таких судах не здійснюють правосуддя, але продовжують отримувати заробітну плату.

Наприклад, Вищий господарський суд надав кошторис за останні два роки: з держбюджету на його утримання у 2018-2019 роках було витрачено майже 54 мільйони гривень, а на 2020 рік заплановані витрати у понад 18 мільйонів гривень.

На Вищий адміністративний суд витрати з бюджету за 2018-2019 роки склали майже 63 мільйони гривень, а на цей рік заплановано ще близько 32 мільйонів. На Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ за два роки – майже 41 мільйон гривень, а на 2020 – ще 22,5 мільйона.

Голова ліквідаційної комісії трьох судів Любов Соловйова повідомила, що вони не можуть бути ліквідовані, поки судді не переведені або не звільнилися за власним бажанням.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/3/7258069/

Страна огромных перспектив и возможностей быть избранным, за счет избирателей.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну чо там, и дня хватило чтобы нафаршировать задорого истеричек?
"Кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет" (c) баба лера-200, шестерка порки свинорыла.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vitaliian написав:
  freeze написав:
matroSkin написав:"Поставити інфляцію 11% і курс 30, бо такі параметри закладені в держбюджет. Ці гасла заставили мене прийняти це рішення", - резюмує Смолій.


А кто ему ставил задачу курс к примеру 24 ? Чем Смолию не нравился курс 30, о котором он говорит, что он был заложен в главный финансовый документ страны ?
Получается Смолий такой себе финансовый Вассерман, играл в какие то свои цифры, в то время как экономика барахталась где то отдельно.
теперь точно будет 30.


Будет 30, или 28, или 24 или еще сколько там, это всего лишь цифры. Человек не кушает цифры. Тем более дутые или цифры притянутые к каким то идеям.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:56

  somilitark написав:Вчера тут Данилишина сватали,говорят голова у него мудрая и большая :P ,если его назначат,то думаю к новому году курс будет больше чем 100 :lol:

На чому такий прогноз робите та чим Вам не догодив Данилишин?
Знаю його особисто як науковця, політика і людину ще з 2003 року. Він добре розуміється не тільки у банківській справі, а й на економіці в цілому, про що свідчать його публікації та виступи. Інші кандидати на цю посаду такого досвіду не мають.
Цієї осені дійсно буде "дуже весело", незалежно від того, хто керуватиме НБУ і Мінфіном..
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:13

  fler написав:
  somilitark написав:Вчера тут Данилишина сватали,говорят голова у него мудрая и большая :P ,если его назначат,то думаю к новому году курс будет больше чем 100 :lol:

На чому такий прогноз робите та чим Вам не догодив Данилишин?

Вспомнился ДС,когда люди говорили о том,что Лановой ворует у ДС обзоры,то ДС усомнился в том,что Лановой даже и читать умеет,тем более самостоятельно писать.

Так вот Данилишин несёт такой бред,что на голову не натянешь,обыкновенный тупой пидлабузнык карьерист,которому студенты написали все работы и он смог на плагиате заскочить очень высоко,естественно под покровительством какого-то сильного родственника или политика.
Очень хочет в кресло НБУ, сильно гавкал на Смолия с такими тупыми предъявами,что даже ребёнку станет смешно,как из собачьего сердца: облигации,спекулянты,кто-то зарабатывает,печатать это очень хорошо,в 90-х я убирал возле института и не помню как было жрать нечего после краха ВВП и купон ничего не стоил,после бесконтрольной эмиссии,пустите меня к штурвалу,так хочется петличку самого главного примерить,вы даже не представляете,сделаю всё что скажете,главное дайте типа порулить :evil:

Но может и вы такие,я не знаю,это наверное ваш человек,а меня от таких бездарей просто выворачивает,обыкновенное ом но,болтающееся в ополонке и плывущее по течению, которое сделает всё как ему скажут,человек без стержня,зато с лютой ненавистью к самодостаточным и сильным адекватным людям :!:

п.с. наконец-то немного проснулось меняйло,стали люди покупать валюту,а не гнаться за гривневыми депо под 10% брутто.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:20

  somilitark написав:
  Alex2006 написав:Да, жаль, олигархи таки добились своего, будут теперь гнать курс вверх.

А как же ЭОК,он не будет сопротивляться? :lol:


Так ЭОК-то прежний, просто раньше НБУ продавал валюту, когда олигархи пытались задрать курс на МБ, и тем самым разрушал их планы, а теперь олигархи спокойно будут спекулировать и заводить меньше бакса для покрытия расходов, оставляя больше в оффшорах, и получая сверхприбыли здесь.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:й, просто раньше НБУ продавал валюту, когда олигархи пытались задрать курс на МБ, и тем самым разрушал их планы,
а сейчас он продавать перестанет?
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

НБУ для сдерживания роста доллара может вернуть продажу валюты по паспортам(скажем 500 д в день ) , восстановить обязательную продажу валюты экспортерами на межбанке - все то , что сейчас отменено. Сывочолый с бабой лерой все это делали в прошлом , когда курс взлетал под 40 ...
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