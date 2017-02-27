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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5815581658175818

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.4 5 146
Прогнозую зростання курсу долара
77%
113
Прогнозую падіння курсу долара
1%
1
Ніяких змін не очікую
22%
32
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:46

  zРадио написав:
  Сибарит написав:
Польские сыры на полках супермаркетов дешевле украинских на 15% (не акции, а регулярные ценники). Сколько в польских сырах добавленной в украинский ВВП стоимости - 5-10%? А в украинских сырах - 70-80%! Дефицит внешнеторгового баланса огромный, и продолжает увеличиваться даже в кризис (экономим мы только на закупках углеводородов, а в натуральных показателях импорт все больше вытесняет товары локального производства).
https://metro.zakaz.ua/ru/products/metr ... mlekovita/
https://metro.zakaz.ua/ru/products/metr ... veni_gora/

Небольшой оффтоп.
Как-то в свое время озадачивался качеством украинских сыров, так вот обратите внимание :
условно где-то есть "мифический хороший украинский сыр" -- "Голландский" -- сделанный по ДСТУ
в вашем примере -- этот сыр называется "Голландский брусковый" - и он уже идет по ТУ, со всеми вытекающими последствиями.

и такой обман идет у почти всех украинских производителей.
Моя бы воля, я бы вообще запретил продажу такого сыра, потому что он и не вкусный и не полезный, и сделан неизвестно из чего. Он даже нормально не плавится на бутербродах.

Поэтому я даже готов переплачивать, чтобы купить себе и своей семье нормального сыра, а тут еще и оказывается, что польский сыр еще и дешевле, чем украинский "недосыр".

Поэтому возвращаясь к теме валютной ветки, пуская всякие "АТБ" и "Сильпо" тратят валюту, увеличивая торговое сальдо, но пусть импортируют зарубежные товары. если уж мы сами не можем нормально сделать.
tegen
 
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