Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:46

zРадио написав: Сибарит написав:

Польские сыры на полках супермаркетов дешевле украинских на 15% (не акции, а регулярные ценники). Сколько в польских сырах добавленной в украинский ВВП стоимости - 5-10%? А в украинских сырах - 70-80%! Дефицит внешнеторгового баланса огромный, и продолжает увеличиваться даже в кризис (экономим мы только на закупках углеводородов, а в натуральных показателях импорт все больше вытесняет товары локального производства).

https://metro.zakaz.ua/ru/products/metr ... mlekovita/

https://metro.zakaz.ua/ru/products/metr ... veni_gora/

Польские сыры на полках супермаркетов дешевле украинских на 15% (не акции, а регулярные ценники). Сколько в польских сырах добавленной в украинский ВВП стоимости - 5-10%? А в украинских сырах - 70-80%! Дефицит внешнеторгового баланса огромный, и продолжает увеличиваться даже в кризис (экономим мы только на закупках углеводородов, а в натуральных показателях импорт все больше вытесняет товары локального производства).

Небольшой оффтоп.Как-то в свое время озадачивался качеством украинских сыров, так вот обратите внимание :условно где-то есть "мифический хороший украинский сыр" -- "Голландский" -- сделанный по ДСТУв вашем примере -- этот сыр называется "Голландский брусковый" - и он уже идет по ТУ, со всеми вытекающими последствиями.и такой обман идет у почти всех украинских производителей.Моя бы воля, я бы вообще запретил продажу такого сыра, потому что он и не вкусный и не полезный, и сделан неизвестно из чего. Он даже нормально не плавится на бутербродах.Поэтому я даже готов переплачивать, чтобы купить себе и своей семье нормального сыра, а тут еще и оказывается, что польский сыр еще и дешевле, чем украинский "недосыр".Поэтому возвращаясь к теме валютной ветки, пуская всякие "АТБ" и "Сильпо" тратят валюту, увеличивая торговое сальдо, но пусть импортируют зарубежные товары. если уж мы сами не можем нормально сделать.