Сибарит написав: Польские сыры на полках супермаркетов дешевле украинских на 15% (не акции, а регулярные ценники). Сколько в польских сырах добавленной в украинский ВВП стоимости - 5-10%? А в украинских сырах - 70-80%! Дефицит внешнеторгового баланса огромный, и продолжает увеличиваться даже в кризис (экономим мы только на закупках углеводородов, а в натуральных показателях импорт все больше вытесняет товары локального производства). https://metro.zakaz.ua/ru/products/metr ... mlekovita/ https://metro.zakaz.ua/ru/products/metr ... veni_gora/
Небольшой оффтоп. Как-то в свое время озадачивался качеством украинских сыров, так вот обратите внимание : условно где-то есть "мифический хороший украинский сыр" -- "Голландский" -- сделанный по ДСТУ в вашем примере -- этот сыр называется "Голландский брусковый" - и он уже идет по ТУ, со всеми вытекающими последствиями.
и такой обман идет у почти всех украинских производителей. Моя бы воля, я бы вообще запретил продажу такого сыра, потому что он и не вкусный и не полезный, и сделан неизвестно из чего. Он даже нормально не плавится на бутербродах.
Поэтому я даже готов переплачивать, чтобы купить себе и своей семье нормального сыра, а тут еще и оказывается, что польский сыр еще и дешевле, чем украинский "недосыр".
Поэтому возвращаясь к теме валютной ветки, пуская всякие "АТБ" и "Сильпо" тратят валюту, увеличивая торговое сальдо, но пусть импортируют зарубежные товары. если уж мы сами не можем нормально сделать.
tegen написав:Поэтому я даже готов переплачивать, чтобы купить себе и своей семье нормального сыра, а тут еще и оказывается, что польский сыр еще и дешевле, чем украинский "недосыр".
И я готов переплачивать. И это, действительно, требует переплаты: выше качество - выше цена. Наши же производители из-за перекоса курса (который очевиден по размеру дисбаланса внешней торговли) производят с низким качеством и нифига не низкой себестоимость. Поэтому проигрывают рынок начисто.
tegen написав:Поэтому возвращаясь к теме валютной ветки, пуская всякие "АТБ" и "Сильпо" тратят валюту, увеличивая торговое сальдо, но пусть импортируют зарубежные товары. если уж мы сами не можем нормально сделать.
Абсолютно с этим согласен. Речь лишь о ценовых паритетах, регулируемых обменным курсом
Alex2006 написав:Да, жаль, олигархи таки добились своего, будут теперь гнать курс вверх.
А как же ЭОК,он не будет сопротивляться?
Так ЭОК-то прежний, просто раньше НБУ продавал валюту, когда олигархи пытались задрать курс на МБ, и тем самым разрушал их планы, а теперь олигархи спокойно будут спекулировать и заводить меньше бакса для покрытия расходов, оставляя больше в оффшорах, и получая сверхприбыли здесь.
ЭОК в головах, в реальности его не существует, с падением цены на нефть и на газ гривна должна была укрепится минимум на 10%-30%, потому что львиная доля импорта - энергоносители. И где это укрепление? Там же где и ЭОК
Посмотрел цены на жд билеты на 30% выше докарантинных, а утюги кричат что инфляция 1,7%
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
espi написав:НБУ для сдерживания роста доллара может вернуть продажу валюты по паспортам(скажем 500 д в день ) , восстановить обязательную продажу валюты экспортерами на межбанке - все то , что сейчас отменено. Сывочолый с бабой лерой все это делали в прошлом , когда курс взлетал под 40 ...
Так НБУ не будет пытатсья сдерживать, в том и фишка. Олигархи будут спекулятивно задирать курс, олени будут вестись, а НБУ не будет им мешать. Именно поэтому они наезжали на НБУ и добились смены Яши. Смолий сразу тушил все надежды спекулянтов, потому им приходилось сдаваться и заводить выручку по тому курсу что есть. А новый глава, которого они поставят, будет все делать уже в угоду олигархам и во вред простым гражданам.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
somilitark написав:А как же ЭОК,он не будет сопротивляться?
Так ЭОК-то прежний, просто раньше НБУ продавал валюту, когда олигархи пытались задрать курс на МБ, и тем самым разрушал их планы, а теперь олигархи спокойно будут спекулировать и заводить меньше бакса для покрытия расходов, оставляя больше в оффшорах, и получая сверхприбыли здесь.
Так какой сейчас ЭОК?
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Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
somilitark написав:Вчера тут Данилишина сватали,говорят голова у него мудрая и большая ,если его назначат,то думаю к новому году курс будет больше чем 100 :lol:
На чому такий прогноз робите та чим Вам не догодив Данилишин?
...Данилишин несёт такой бред,что на голову не натянешь,обыкновенный тупой пидлабузнык карьерист,которому студенты написали все работы и он смог на плагиате заскочить очень высоко,естественно под покровительством какого-то сильного родственника или политика.. сильно гавкал на Смолия с такими тупыми предъявами,что даже ребёнку станет смешно,как из собачьего сердца: облигации,спекулянты,кто-то зарабатывает,печатать это очень хорошо... ...меня от таких бездарей просто выворачивает,обыкновенное ом но,болтающееся в ополонке и плывущее по течению, которое сделает всё как ему скажут,человек без стержня,зато с лютой ненавистью к самодостаточным и сильным адекватным людям
Авжеж... людина, яка прогнозує курс понад 100 к Новому року, напевно, ліпше розуміється на банківській справі, політиці та економіці Замовкаю.
zРадио написав:выше качество - выше цена. Наши же производители из-за перекоса курса (который очевиден по размеру дисбаланса внешней торговли) производят с низким качеством и нифига не низкой себестоимость. Поэтому проигрывают рынок начисто.
курс тут не причём, производить качественную продукцию у нас невыгодно по ряду причин, прежде всего из-за низкого спроса. Если мы говорим о продуктах то сети выкручивают руки поставщикам требуя низкую входную цену, они её получают с потерей качества при этом витринная цена остается как за качественный товар. Никаким курсом это не решить, должен быть независимый надзор, экспертиза и суровые штрафы. А надзор боится трогать супермаркеты, потому что каждый инспектор трусится за свое рабочее место. Рыночная мелочь им платит мзду, её тоже не трогают, в результате молоко разбавленное, вместо масла спрэд и никому нет дела. Даже присовке порядка в торговле было больше.
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,